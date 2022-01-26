26 января 2022

В СК назвали причину задержания чиновника челябинского минстроя

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Евгения Ефименко обвиняют в получении взяток (фото из архива) Фото:

Начальник управления государственного строительного надзора министерства строительства Челябинской области Евгений Ефименко задержан по подозрению в получении взятки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области.

«По данным следствия, в августе 2021 года подозреваемый получил от предпринимателя взятку в виде услуг имущественного характера за совершение незаконных действий по выдаче заключения о соответствии торгового объекта строительным нормам, при наличии существенных нарушений. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. Расследование уголовного дела продолжается», — заявили в пресс-службе СКР.

27 января сотрудники регионального ФСБ задержали Ефименко на рабочем месте. В самом управлении прошли обыски. В ведомстве Ефименко работает почти 20 лет.

«Пока министерство не располагает фактическими данными по ситуации. Информация проверяется. В любом случае министерством будет оказано необходимое содействие в работе органов следствия», — сообщили URA.RU в пресс-службе регионального минстроя.

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Начальник управления государственного строительного надзора министерства строительства Челябинской области Евгений Ефименко задержан по подозрению в получении взятки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области. «По данным следствия, в августе 2021 года подозреваемый получил от предпринимателя взятку в виде услуг имущественного характера за совершение незаконных действий по выдаче заключения о соответствии торгового объекта строительным нормам, при наличии существенных нарушений. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. Расследование уголовного дела продолжается», — заявили в пресс-службе СКР. 27 января сотрудники регионального ФСБ задержали Ефименко на рабочем месте. В самом управлении прошли обыски. В ведомстве Ефименко работает почти 20 лет. «Пока министерство не располагает фактическими данными по ситуации. Информация проверяется. В любом случае министерством будет оказано необходимое содействие в работе органов следствия», — сообщили URA.RU в пресс-службе регионального минстроя.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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