В СК назвали причину задержания чиновника челябинского минстроя

Евгения Ефименко обвиняют в получении взяток (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Начальник управления государственного строительного надзора министерства строительства Челябинской области Евгений Ефименко задержан по подозрению в получении взятки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области.

«По данным следствия, в августе 2021 года подозреваемый получил от предпринимателя взятку в виде услуг имущественного характера за совершение незаконных действий по выдаче заключения о соответствии торгового объекта строительным нормам, при наличии существенных нарушений. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. Расследование уголовного дела продолжается», — заявили в пресс-службе СКР.

27 января сотрудники регионального ФСБ задержали Ефименко на рабочем месте. В самом управлении прошли обыски. В ведомстве Ефименко работает почти 20 лет.

«Пока министерство не располагает фактическими данными по ситуации. Информация проверяется. В любом случае министерством будет оказано необходимое содействие в работе органов следствия», — сообщили URA.RU в пресс-службе регионального минстроя.