ФСБ задержала сотрудника челябинского правительства

Высокопоставленного челябинского чиновника задержали прямо на работе (фото из архива) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Начальник управления государственного строительного надзора министерства строительства Челябинской области Евгений Ефименко задержан сотрудниками ФСБ по подозрению в коррупции. Об этом сообщил источник URA.RU в силовых структурах.

«Ефименко подозревают в получении взяток. Его задержали сотрудники регионального управления ФСБ 27 января, прямо на рабочем месте. В ведомстве он работает почти 20 лет», — рассказал URA.RU инсайдер.

«В министерстве строительства Челябинской области проводятся следственно-оперативные действия. Подробностей не будет в интересах следствия», — заявили URA.RU в пресс-службе УФСБ.

В пресс-службе минстроя на звонок корреспондента URA.RU не ответили. В пресс-службе управления СКР по региону пообещали предоставить комментарий позже.