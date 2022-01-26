26 января 2022
25 января 2022

ФСБ задержала сотрудника челябинского правительства

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Басманном суде на оглашении меры пресечения Ишаеву. Москва, фсб, маски-шоу, задержанный, конвоирование осужденного, задержание
Высокопоставленного челябинского чиновника задержали прямо на работе (фото из архива) Фото:

Начальник управления государственного строительного надзора министерства строительства Челябинской области Евгений Ефименко задержан сотрудниками ФСБ по подозрению в коррупции. Об этом сообщил источник URA.RU в силовых структурах.

«Ефименко подозревают в получении взяток. Его задержали сотрудники регионального управления ФСБ 27 января, прямо на рабочем месте. В ведомстве он работает почти 20 лет», — рассказал URA.RU инсайдер.

«В министерстве строительства Челябинской области проводятся следственно-оперативные действия. Подробностей не будет в интересах следствия», — заявили URA.RU в пресс-службе УФСБ.

В пресс-службе минстроя на звонок корреспондента URA.RU не ответили. В пресс-службе управления СКР по региону пообещали предоставить комментарий позже.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск» и в viber-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Начальник управления государственного строительного надзора министерства строительства Челябинской области Евгений Ефименко задержан сотрудниками ФСБ по подозрению в коррупции. Об этом сообщил источник URA.RU в силовых структурах. «Ефименко подозревают в получении взяток. Его задержали сотрудники регионального управления ФСБ 27 января, прямо на рабочем месте. В ведомстве он работает почти 20 лет», — рассказал URA.RU инсайдер. «В министерстве строительства Челябинской области проводятся следственно-оперативные действия. Подробностей не будет в интересах следствия», — заявили URA.RU в пресс-службе УФСБ. В пресс-службе минстроя на звонок корреспондента URA.RU не ответили. В пресс-службе управления СКР по региону пообещали предоставить комментарий позже.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...