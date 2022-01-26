Жительница Шадринска отравилась аммиаком и разбилась насмерть

Трагедия произошла на территории очистных сооружений (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Шадринске (Курганская область) расследуют дело, связанное со смертью женщины на очистных сооружениях, которая упала с высоты на бетонный пол. Марина Пермякова, дочь погибшей, рассказала URA.RU, что погибшая упала из-за отравления аммиаком.

«Было отравление аммиаком. Не выдали средство индивидуальной защиты, вытяжка не работала», — объяснила URA.RU Пермякова.

В акте о несчастном случае на производстве указано, что погибшая находилась в фекальном отделении, где содержание аммиака превышало норму в два раза. В тот день температура воздуха превышала +30 градусов, из-за чего аммиак усиленно испарялся. В документе указано, что в помещении не был включен вентилятор, а на женщине не было средства индивидуальной защиты, что могло привести к потере сознания. Руководство предприятия обвинили в нарушении требований охраны труда.

В ответе прокуратуры Пермяковой указано, что директор МП «Водоканал» Артем Гавриловский получил дисциплинарное взыскание в виде замечания, и суд не нашел причин вынесения для более строгой меры. Потерпевшая добавила, что примерно в то же время на очистных сооружениях погибла еще одна женщина, что подтверждается в ответе прокуратуры. Копии документов находятся в распоряжении редакции.

Также Пермякова жаловалась в прокуратуру на сроки следствия. Ей объяснили, что в октябре по требованию прокуратуры следствие было возобновлено. URA.RU направило запрос по теме в пресс-службу СУ СК РФ по Курганской области. На момент написания новости ответ не был получен.

Погибшая в июле упала с высоты трех метров на бетонный пол во время очистки фильтрующих решеток колодца. Женщина скончалась от травм в машине скорой помощи.

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