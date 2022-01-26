В Екатеринбурге задержали детей-попрошаек, гулявших по дороге

Полиция задержала незаконную мигрантку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Полиция Екатеринбурга задержала детей, выпрашивающих мелочь у водителей на проезжей части, и мигрантку, которую присматривала за несовершеннолетними. Об этом URA.RU сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.

«Сотрудники ДПС ГИБДД Екатеринбурга остановили женщину, которая сопровождала четырех малолетних детей, которые ходили по проезжей части и занимались попрошайничеством», — сообщили в ведомстве. В операции также участвовали сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних.

По информации полиции, дети просили мелочь у водителей, переходя от автомобиля к автомобилю на проезжей части. Женщина, присматривавшая за детьми, увидев правоохранителей, попыталась убежать от них, но была задержана. Полиция выяснила, что она не приходится детям ни матерью, ни законным представителем. При этом женщина не имела разрешения жить на территории РФ.

Дети находятся в центре временного содержания. Правоохранители выяснят, кто должен нести ответственность за поведение несовершеннолетних на дороге. Этих взрослых привлекут к ответственности за нарушение.