Власти Кургана отчитались о завершении работ на долгострое

В Кургане отчитались о завершении строительства канализации в Восточном Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Строительство хозфекальной канализации Восточного района Кургана завершено, в ближайшее время произойдет ее пробный запуск. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Изначально завершить работы планировали еще в конце 2020 года, затем сроки переносили.

«В настоящее время строительство хозфекальной канализации в Восточном завершено. Подрядчик — ООО «СМК «Артель» — выполняет работы по проверке надежности подключения к инженерным сетям, пуско-наладку, устраняет выявленные замечания. Директор подрядной организации Вадим Рупаков сообщил, что в ближайшее время планируется произвести пилотный запуск ряда объектов для проверки системы», — говорится в сообщении на сайте администрации города.

Директор департамента ЖКХ Роман Медведев заявил, что при достижении положительного результата пуско-наладочных работ необходимо приступить к подключению абонентов Восточного района, в том числе учреждений социальной сферы. В рамках следующей встречи на объекте на следующей неделе власти планируют проверить результаты выполненных работ.

Ранее URA.RU сообщало, что изначально завершить работы в Восточном требовалось до 10 декабря 2020 года, подрядчик и городские власти договорились отодвинуть срок до 30 июня 2021 года. Согласно другому допсоглашению, подписанному в июне 2021 года, цена контракта выросла со 104 млн до 114,5 млн рублей.

30 июня 2021 года губернатор Вадим Шумков уже заявлял о завершении этой стройки. «Завершено строительство системы канализования в Восточном», — написал он в этот день на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Однако работы на объекте продолжались. В мэрии Кургана заявляли, что к подрядчику применят санкции, предусмотренные контрактом. Власти также требовали выполнить работы до 15 августа 2021 года.

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