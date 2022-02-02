В Госдуме хотят приравнять призывы к стрельбе в школах к терактам

03 февраля 2022 в 09:06 Размер текста - 17 +

За 2021 год в России случилось два вооруженных нападения на учебные заведения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Создание и распространение контента, романтизирующего вооруженные нападения на учебные заведения и призывающего к этому, должно приравниваться к террористической деятельности. Об этом в разговоре с URA.RU заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев. «С самим явлением, что такого рода контент (о массовых убийствах в учебных заведениях — прим. URA.RU) висит в облаке, и его любой ребенок может достать, да еще и таргетированно распространяется и попадает именно в те группы, где ищут, с этим нужно работать более профессионально. Разработка и распространение такого контента должны быть приравнены к террористической деятельности, потому что это именно терроризм. Это терроризм против детей. Это современная реальность, в которой мы находимся», — сказал Бийсултан Хамзаев. Депутат Госдумы добавил, что вооруженные нападения на школы и университеты целенаправленно романтизируются для повторения подобных случаев. «Надо душить всю эту романтику. Она вокруг этого и строится. Ребенком, которого обидели, профессионально пользуются террористы, я считаю», — подчеркнул парламентарий. «У этого контента есть авторы, и они должны нести ответственность по всей строгости закона. Я не говорю, чтобы за репосты всех сажали. Идеологему такого формата надо выжигать на корню. И те базы, которые его распространяют и хранят, с ними надо бороться», — заключил собеседник агентства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Создание и распространение контента, романтизирующего вооруженные нападения на учебные заведения и призывающего к этому, должно приравниваться к террористической деятельности. Об этом в разговоре с URA.RU заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев. «С самим явлением, что такого рода контент (о массовых убийствах в учебных заведениях — прим. URA.RU) висит в облаке, и его любой ребенок может достать, да еще и таргетированно распространяется и попадает именно в те группы, где ищут, с этим нужно работать более профессионально. Разработка и распространение такого контента должны быть приравнены к террористической деятельности, потому что это именно терроризм. Это терроризм против детей. Это современная реальность, в которой мы находимся», — сказал Бийсултан Хамзаев. Депутат Госдумы добавил, что вооруженные нападения на школы и университеты целенаправленно романтизируются для повторения подобных случаев. «Надо душить всю эту романтику. Она вокруг этого и строится. Ребенком, которого обидели, профессионально пользуются террористы, я считаю», — подчеркнул парламентарий. «У этого контента есть авторы, и они должны нести ответственность по всей строгости закона. Я не говорю, чтобы за репосты всех сажали. Идеологему такого формата надо выжигать на корню. И те базы, которые его распространяют и хранят, с ними надо бороться», — заключил собеседник агентства.