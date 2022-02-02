02 февраля 2022

В Госдуме хотят приравнять призывы к стрельбе в школах к терактам

© Служба новостей «URA.RU»
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Оружие и патроны. Челябинск, убийство, оружие, бандитизм, терроризм, стрельба, обрез, ружье, курок, бойня
За 2021 год в России случилось два вооруженных нападения на учебные заведения Фото:

Создание и распространение контента, романтизирующего вооруженные нападения на учебные заведения и призывающего к этому, должно приравниваться к террористической деятельности. Об этом в разговоре с URA.RU заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев.

«С самим явлением, что такого рода контент (о массовых убийствах в учебных заведениях — прим. URA.RU) висит в облаке, и его любой ребенок может достать, да еще и таргетированно распространяется и попадает именно в те группы, где ищут, с этим нужно работать более профессионально. Разработка и распространение такого контента должны быть приравнены к террористической деятельности, потому что это именно терроризм. Это терроризм против детей. Это современная реальность, в которой мы находимся», — сказал Бийсултан Хамзаев.

Депутат Госдумы добавил, что вооруженные нападения на школы и университеты целенаправленно романтизируются для повторения подобных случаев. «Надо душить всю эту романтику. Она вокруг этого и строится. Ребенком, которого обидели, профессионально пользуются террористы, я считаю», — подчеркнул парламентарий.

«У этого контента есть авторы, и они должны нести ответственность по всей строгости закона. Я не говорю, чтобы за репосты всех сажали. Идеологему такого формата надо выжигать на корню. И те базы, которые его распространяют и хранят, с ними надо бороться», — заключил собеседник агентства.

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Создание и распространение контента, романтизирующего вооруженные нападения на учебные заведения и призывающего к этому, должно приравниваться к террористической деятельности. Об этом в разговоре с URA.RU заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев. «С самим явлением, что такого рода контент (о массовых убийствах в учебных заведениях — прим. URA.RU) висит в облаке, и его любой ребенок может достать, да еще и таргетированно распространяется и попадает именно в те группы, где ищут, с этим нужно работать более профессионально. Разработка и распространение такого контента должны быть приравнены к террористической деятельности, потому что это именно терроризм. Это терроризм против детей. Это современная реальность, в которой мы находимся», — сказал Бийсултан Хамзаев. Депутат Госдумы добавил, что вооруженные нападения на школы и университеты целенаправленно романтизируются для повторения подобных случаев. «Надо душить всю эту романтику. Она вокруг этого и строится. Ребенком, которого обидели, профессионально пользуются террористы, я считаю», — подчеркнул парламентарий. «У этого контента есть авторы, и они должны нести ответственность по всей строгости закона. Я не говорю, чтобы за репосты всех сажали. Идеологему такого формата надо выжигать на корню. И те базы, которые его распространяют и хранят, с ними надо бороться», — заключил собеседник агентства.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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