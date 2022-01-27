Тюменские таксисты готовятся к большой забастовке

28 января 2022 в 05:20 Размер текста - 17 +

Акция запланирована на 31 января Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюмени водители такси готовятся к забастовке из-за слишком низких, по их мнению, тарифов на перевозки у крупных агрегаторов. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. Эта тема также широко обсуждается в закрытых чатах популярных мессенджеров и тематических пабликах в соцсетях. «Это будет так называемая „тихая забастовка“. То есть, часть водителей, которые работают на агрегаторы, просто не выйдут на работу. Это вызовет повышенный спрос на услуги такси среди пассажиров, и, как следствие — кратковременный рост цен на перевозки», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Он добавил, что, предположительно, акция пройдет в понедельник, 31 января. Тема забастовки также обсуждается в паблике «Такси и таксисты. Тюмень. ДТП, новости» соцсети «ВКонтакте». «На такси дешевле, чем на автобусе стало», — заявил Павел Лефтеров. «Есть такое понятие, как конкуренция. Ни к чему ваши протесты не приведут», — считает Вася Обломов. «Просто посидите дома пару дней», — посоветовал Сергей Золотов. В пресс-службу компании «Яндекс» направлен запрос. Ответ на него ожидается. Ранее агрегатор объяснял, что стоимость перевозок формируется через алгоритмы динамичного ценообразования. «Цена поездки зависит от множества факторов, таких как: количество свободных машин в районе, где находится пользователь, количество желающих заказать такси, пробки, тариф, расстояние и длительность поездки. Чем больше водителей готовы принять заказ, тем ниже будет стоимость. И наоборот — чем меньше свободных водителей на линии, тем дороже может быть поездка», — пояснили там агентству. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Тюмени водители такси готовятся к забастовке из-за слишком низких, по их мнению, тарифов на перевозки у крупных агрегаторов. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. Эта тема также широко обсуждается в закрытых чатах популярных мессенджеров и тематических пабликах в соцсетях. «Это будет так называемая „тихая забастовка“. То есть, часть водителей, которые работают на агрегаторы, просто не выйдут на работу. Это вызовет повышенный спрос на услуги такси среди пассажиров, и, как следствие — кратковременный рост цен на перевозки», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Он добавил, что, предположительно, акция пройдет в понедельник, 31 января. Тема забастовки также обсуждается в паблике «Такси и таксисты. Тюмень. ДТП, новости» соцсети «ВКонтакте». «На такси дешевле, чем на автобусе стало», — заявил Павел Лефтеров. «Есть такое понятие, как конкуренция. Ни к чему ваши протесты не приведут», — считает Вася Обломов. «Просто посидите дома пару дней», — посоветовал Сергей Золотов. В пресс-службу компании «Яндекс» направлен запрос. Ответ на него ожидается. Ранее агрегатор объяснял, что стоимость перевозок формируется через алгоритмы динамичного ценообразования. «Цена поездки зависит от множества факторов, таких как: количество свободных машин в районе, где находится пользователь, количество желающих заказать такси, пробки, тариф, расстояние и длительность поездки. Чем больше водителей готовы принять заказ, тем ниже будет стоимость. И наоборот — чем меньше свободных водителей на линии, тем дороже может быть поездка», — пояснили там агентству.