Женщины имеют меньше пенсионных льгот, чем мужчины Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Женщин необходимо оградить от работы на опасном производстве и от тяжелого физического труда. Об этом в беседе с URA.RU заявила председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

«Это не то равенство, о котором говорят сами женщины. Равные возможности не означают, что женский организм может выдержать те же физические условия, что выдерживают мужчины. Природа создала нас разными. Мужчина не может выносить ребенка, а женщина — тяжелые физические работы проводить. Нужно оберегать женщину. Я против желтых жилеток на железнодорожных путях. Я против работы на химических производствах. Поэтому нам надо оградить женщин от работы на опасных видах производства», — сказала Нина Останина.

При этом депутат выступила за равную оплату труда. «Я за равные возможности. За то, чтобы за выполнение одной и той же работы женщина получала не меньшую зарплату. Также сегодня льготных категорий мужчин на 2% больше среди получателей пенсии», — отметила глава комитета.

В начале прошлого года перечень запрещенных профессий для женщин сократился до 100. Самыми вредными для женщин профессиями в НИИ медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова назвали машиниста крана, инженера-химика, лаборанта и многих работниц химических производств. Согласно их данным, из-за такой работы у женщин отмечаются нарушения репродуктивных функций.

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