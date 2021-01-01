Женщинам в России предложили более 300 новых профессий

Российским девушкам разрешили работать матросами и машинистами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

С Нового года женщины в России получили возможность освоить 356 профессий, ранее запрещенных для них. Соответствующий приказ Минтруда вступает в силу с 1 января.

«Вступил в силу приказ, согласно которому перечень запрещенных для женщин профессий сокращен в четыре раза», — передает радио «Говорит Москва». Однако в списке профессий, недоступных для женщин, все еще остается около 100 позиций.

Теперь жительницы РФ смогут, в частности, управлять большегрузами, сельхозтехникой, быть боцманами и матросами. Также женщины смогут управлять поездами и электричками.

Ранее в Минтруда рассказали, какие профессии были популярны у женщин с детьми в 2020 году, передает RT. Чаще всего молодые мамы становились дизайнерами, флористами, менеджерами и бухгалтерами. При этом в 2021 году родителям могут разрешить тратить маткапитал на свое образование.