26 января 2022

На месторождении «Роснефти» в ЯНАО начался пожар. Фото, видео

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Пожар в промзоне на Троицком тракте. Челябинск, мчс, дым, пожар, чп, пожарные, чс
Пожарные приступили к тушению возгорания на месторождении Фото:

В ЯНАО на Барсуковском нефтяном месторождении «Роснефть-Пурнефтегаз» начался пожар. Местные пожарные попросили помощи у коллег в городе Губкинском.

«На Барсуках горит нефтепровод. МЧС города Губкинский уже на месте и приступили к ликвидации пожара», — передает газета «Губкинский.ком» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее на нефтяном промысле «Газпром добыча Уренгой» (ЯНАО) загорелась кровля резервуара с нефтепродуктами. В пресс-службе компании рассказали URA.RU, что очаг возгорания быстро устранили. Пострадавших не было, возгорание не повлияло на работу объекта, заявляли в компании.

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В ЯНАО на Барсуковском нефтяном месторождении «Роснефть-Пурнефтегаз» начался пожар. Местные пожарные попросили помощи у коллег в городе Губкинском. «На Барсуках горит нефтепровод. МЧС города Губкинский уже на месте и приступили к ликвидации пожара», — передает газета «Губкинский.ком» в соцсети «ВКонтакте». Ранее на нефтяном промысле «Газпром добыча Уренгой» (ЯНАО) загорелась кровля резервуара с нефтепродуктами. В пресс-службе компании рассказали URA.RU, что очаг возгорания быстро устранили. Пострадавших не было, возгорание не повлияло на работу объекта, заявляли в компании.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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