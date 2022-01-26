Пожарные приступили к тушению возгорания на месторождении Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ЯНАО на Барсуковском нефтяном месторождении «Роснефть-Пурнефтегаз» начался пожар. Местные пожарные попросили помощи у коллег в городе Губкинском.

«На Барсуках горит нефтепровод. МЧС города Губкинский уже на месте и приступили к ликвидации пожара», — передает газета «Губкинский.ком» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее на нефтяном промысле «Газпром добыча Уренгой» (ЯНАО) загорелась кровля резервуара с нефтепродуктами. В пресс-службе компании рассказали URA.RU, что очаг возгорания быстро устранили. Пострадавших не было, возгорание не повлияло на работу объекта, заявляли в компании.

Губкинский ком

Губкинский ком