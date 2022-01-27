Пермский вуз получил престижную премию после стрельбы в кампусе

Пресс-служба ПГНИУ удостоилась премии «Серебряный лучник — Приволжье» Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Студент устроил стрельбу в кампусе пермского университета

Пресс-служба Пермского университета (ПГНИУ) стала победителем престижного конкурса в сфере коммуникаций за работу после стрельбы в вузе. Проект #мыпермскийуниверситет, посвященный студентам и сотрудникам университета, которые проявили смелость и оказывали помощь пострадавшим во время ЧП, удостоился награды в номинации «Антикризисные коммуникации» приволжского этапа премии «Серебряный лучник». Об этом сообщается в соцсетях премии.

«Итак, встречаем победителей! Номинация „Антикризисные коммуникации“ — проект #МыПермскийуниверситет», — говорится на странице «Серебряного лучника» в Facebook.

Преподаватель кафедры журналистики и массовых коммуникаций ПГНИУ Иван Печищев отмечает, что 20 сентября и первые несколько дней после сотрудники управления общественных связей уходили с работы не раньше 23 часов. «Представляю, как не переставая звенели телефоны, как были переполнены мессенджеры и почтовые ящики», — пишет он в соцсети «ВКонтакте».

Вооруженное нападение на ПГНИУ произошло 20 сентября 2021 года. Тогда погибли шесть человек, десятки получили ранения. Нападавший был задержан полицейскими. Во время ЧП многие сотрудники и студенты вуза, оказывали помощь пострадавшим, защищали окружающих. После они были отмечены различными наградами. Так, 27 января ведомственные награды Министерства науки и высшего образования РФ ректор университета Дмитрий Красильников вручил студентам Абдулле Обаиду, Олегу Головину и Овезберди Сабырову.

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