Друзья готовят встречу раненому при атаке на пермский вуз

Сокурсники навестят вернувшегося из московской клиники студента ПГНИУ Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Студент устроил стрельбу в кампусе пермского университета

Из московской клиники в Пермь вернулся пострадавший при стрельбе в пермском университете студент Абдулла Обаид. Он будет проходить реабилитацию в пермской больнице, но сокурсники уже намерены навестить его. Об этом рассказала URA.RU замдекана химического факультета ПГНИУ Екатерина Аликина.

«Мы, конечно, сходим к нему. Но надо дать ему пару дней оправиться, а так проведаем обязательно. У нас дистанционное обучение сейчас, так что, уверена, он нагонит программу. Однокурсники помогут, и преподаватели знают об этой ситуации, думаю, пойдут навстречу, поэтому проблем с учебой не возникнет», — сказала Аликина.

Абдулла Обаид приехал учиться в Пермь из Ирака. 20 сентября его ранил из ружья Тимур Бекмансуров, напавший на кампус. В тот день Абдулла стоял около университетского фонтана. Когда раздались выстрелы, он прикрыл собой девушку, получив ранения обеих ног. В результате атаки на вуз погибли шесть человек, более 40 пострадали. Тяжело раненных позже перевезли в клиники Москвы. Сейчас в них остаются два человека. Они находятся в удовлетворительном состоянии. Бекмансуров был ранен полицейским и задержан. Сейчас он содержится в СИЗО.