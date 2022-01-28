Поклонская прокомментировала поправки в Конституцию Крыма. «Какие прекрасные изменения»

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Творческая встреча с Натальей Поклонской в ТД
Наталья Поклонская назвала изменение Конституции Крыма своевременным Фото:

Бывший генеральный прокурор Крыма Наталья Поклонская назвала «прекрасными изменениями» поправки в Конституцию республики Крым, согласно которым глава региона может занимать свою должность более двух сроков подряд. Свой комментарий Поклонская оставила в instagram-аккаунте.

«Какие прекрасные изменения в Конституцию Крыма предложил парламент республики! Поддерживаю однозначно, так как авторитет Сергея Аксенова и его окружения незыблем и не подлежит сомнению. Просто нецелесообразно. Радуюсь со всеми за такие нужные и своевременные перемены. Спокойно, надолго и стабильно — причем у всех», — написала Поклонская.

Ранее председатель парламента Крыма Владимир Константинов сообщил о намерении изменить Конституцию республики, пишет «Национальная служба новостей». В частности, из нее исключат запрет на право одним лицом занимать пост главы республики более двух сроков подряд.

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Бывший генеральный прокурор Крыма Наталья Поклонская назвала «прекрасными изменениями» поправки в Конституцию республики Крым, согласно которым глава региона может занимать свою должность более двух сроков подряд. Свой комментарий Поклонская оставила в instagram-аккаунте. «Какие прекрасные изменения в Конституцию Крыма предложил парламент республики! Поддерживаю однозначно, так как авторитет Сергея Аксенова и его окружения незыблем и не подлежит сомнению. Просто нецелесообразно. Радуюсь со всеми за такие нужные и своевременные перемены. Спокойно, надолго и стабильно — причем у всех», — написала Поклонская. Ранее председатель парламента Крыма Владимир Константинов сообщил о намерении изменить Конституцию республики, пишет «Национальная служба новостей». В частности, из нее исключат запрет на право одним лицом занимать пост главы республики более двух сроков подряд.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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