Наталья Поклонская назвала изменение Конституции Крыма своевременным Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Бывший генеральный прокурор Крыма Наталья Поклонская назвала «прекрасными изменениями» поправки в Конституцию республики Крым, согласно которым глава региона может занимать свою должность более двух сроков подряд. Свой комментарий Поклонская оставила в instagram-аккаунте.

«Какие прекрасные изменения в Конституцию Крыма предложил парламент республики! Поддерживаю однозначно, так как авторитет Сергея Аксенова и его окружения незыблем и не подлежит сомнению. Просто нецелесообразно. Радуюсь со всеми за такие нужные и своевременные перемены. Спокойно, надолго и стабильно — причем у всех», — написала Поклонская.

Ранее председатель парламента Крыма Владимир Константинов сообщил о намерении изменить Конституцию республики, пишет «Национальная служба новостей». В частности, из нее исключат запрет на право одним лицом занимать пост главы республики более двух сроков подряд.