Кремль: избыточные ограничения из-за COVID не имеют смысла

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Большая пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий
Песков считает, что меры против распространения коронавируса достаточны Фото:
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Коронавирус COVID-19

Избыточные ограничения в связи с коронавирусом сейчас в России не имеют смысла. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мировой опыт по „Омикрону“ показывает, что избыточные ограничения в связи с коронавирусом сейчас не имеют смысла. Каждый штамм вынуждает гибко ориентироваться и придерживаться тех режимов, которые предпочтительнее. Что у нас и происходит», — заявил Песков в ходе конференц-колла, передает корреспондент URA.RU.

Песков также отметил, что цифры заражаемости в России сейчас меньше, чем в Западной Европе и США, но нельзя исключить, что они не будут расти. В подсчете числа новых заражений оперштаб ориентируется на количество койко-мест и количество заболевших и выздоровевших в сутки, подчеркнул Песков.

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Избыточные ограничения в связи с коронавирусом сейчас в России не имеют смысла. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. «Мировой опыт по „Омикрону“ показывает, что избыточные ограничения в связи с коронавирусом сейчас не имеют смысла. Каждый штамм вынуждает гибко ориентироваться и придерживаться тех режимов, которые предпочтительнее. Что у нас и происходит», — заявил Песков в ходе конференц-колла, передает корреспондент URA.RU. Песков также отметил, что цифры заражаемости в России сейчас меньше, чем в Западной Европе и США, но нельзя исключить, что они не будут расти. В подсчете числа новых заражений оперштаб ориентируется на количество койко-мест и количество заболевших и выздоровевших в сутки, подчеркнул Песков.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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