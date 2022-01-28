Кремль: избыточные ограничения из-за COVID не имеют смысла

28 января 2022 в 15:00 Размер текста - 17 +

Песков считает, что меры против распространения коронавируса достаточны Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Избыточные ограничения в связи с коронавирусом сейчас в России не имеют смысла. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. «Мировой опыт по „Омикрону“ показывает, что избыточные ограничения в связи с коронавирусом сейчас не имеют смысла. Каждый штамм вынуждает гибко ориентироваться и придерживаться тех режимов, которые предпочтительнее. Что у нас и происходит», — заявил Песков в ходе конференц-колла, передает корреспондент URA.RU. Песков также отметил, что цифры заражаемости в России сейчас меньше, чем в Западной Европе и США, но нельзя исключить, что они не будут расти. В подсчете числа новых заражений оперштаб ориентируется на количество койко-мест и количество заболевших и выздоровевших в сутки, подчеркнул Песков. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Избыточные ограничения в связи с коронавирусом сейчас в России не имеют смысла. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. «Мировой опыт по „Омикрону“ показывает, что избыточные ограничения в связи с коронавирусом сейчас не имеют смысла. Каждый штамм вынуждает гибко ориентироваться и придерживаться тех режимов, которые предпочтительнее. Что у нас и происходит», — заявил Песков в ходе конференц-колла, передает корреспондент URA.RU. Песков также отметил, что цифры заражаемости в России сейчас меньше, чем в Западной Европе и США, но нельзя исключить, что они не будут расти. В подсчете числа новых заражений оперштаб ориентируется на количество койко-мест и количество заболевших и выздоровевших в сутки, подчеркнул Песков.