Путин подписал закон о пожизненном для педофилов-рецидивистов

За насилие в отношении детей педофилов-рецидивистов будут сажать в тюрьму пожизненно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

За насильственные действия в отношении несовершеннолетних, а также за насилие в отношении двух и более детей ранее судимым педофилам грозит пожизненное заключение. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

«[Насильственные] деяния, совершенные лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних <…> наказываются лишением свободы на срок от 15 до 20 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 20 лет либо пожизненным лишением свободы», — указано в документе. Тест закона опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее пожизненный срок педофилы-рецидивисты могли получить только за изнасилование лиц младше 14 лет. В новом законе максимальное наказание назначается за насильственные действия сексуального характера в отношении всех несовершеннолетних.

С предложением ужесточить наказание для педофилов-рецидивистов в Госдуме выступили осенью 2021 года, напоминает РАПСИ. «Любой, кто совершил преступление против ребенка, должен нести максимально суровое наказание. Если тяжесть преступления не позволяет осудить его пожизненно, значит, он должен находиться под неусыпным присмотром государства и общества», — заявлял тогда один из авторов инициативы, депутат Александр Хинштейн.

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