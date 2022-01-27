Бастрыкин взял на контроль гибель мальчика в Челябинской области

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Челябинской области Петру Решетникову доложить о ходе расследования уголовного дела в связи с гибелью ребенка на пожаре в Южноуральске. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.
«27 января 2022 года в квартире одного из домов города Южноуральска произошел пожар, в ходе тушения которого спасателями обнаружено тело 4-летнего мальчика. По данному факту следственными органами СКР по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте СК РФ.
Следственными органами СКР по Челябинской области возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека). К проверке также подключилась прокуратура области.
На данный момент прокуратура установила, что ребенок из многодетной малообеспеченной семьи в момент пожара находился дома без присмотра взрослых. Мать воспитывает детей одна, состоит на профучете в отделе полиции как родитель, не исполняющий своих обязанностей.
Прокуратура области также проверяет сотрудников социальных служб Южноуральска на халатность. В 2021 году в отношении матери погибшего мальчика трижды составлялись административные протоколы по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию).
О гибели ребенка во время пожара стало известно 27 января. На место происшествия выезжал прокурор Южноуральска Евгений Шумихин.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Челябинской области Петру Решетникову доложить о ходе расследования уголовного дела в связи с гибелью ребенка на пожаре в Южноуральске. Об этом говорится на официальном сайте ведомства. «27 января 2022 года в квартире одного из домов города Южноуральска произошел пожар, в ходе тушения которого спасателями обнаружено тело 4-летнего мальчика. По данному факту следственными органами СКР по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте СК РФ. Следственными органами СКР по Челябинской области возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека). К проверке также подключилась прокуратура области. На данный момент прокуратура установила, что ребенок из многодетной малообеспеченной семьи в момент пожара находился дома без присмотра взрослых. Мать воспитывает детей одна, состоит на профучете в отделе полиции как родитель, не исполняющий своих обязанностей. Прокуратура области также проверяет сотрудников социальных служб Южноуральска на халатность. В 2021 году в отношении матери погибшего мальчика трижды составлялись административные протоколы по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию). О гибели ребенка во время пожара стало известно 27 января. На место происшествия выезжал прокурор Южноуральска Евгений Шумихин.