Бастрыкин взял на контроль гибель мальчика в Челябинской области

Александр Бастрыкин ждет доклада о расследовании уголовного дела (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Челябинской области Петру Решетникову доложить о ходе расследования уголовного дела в связи с гибелью ребенка на пожаре в Южноуральске. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

«27 января 2022 года в квартире одного из домов города Южноуральска произошел пожар, в ходе тушения которого спасателями обнаружено тело 4-летнего мальчика. По данному факту следственными органами СКР по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте СК РФ.

Следственными органами СКР по Челябинской области возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека). К проверке также подключилась прокуратура области.

На данный момент прокуратура установила, что ребенок из многодетной малообеспеченной семьи в момент пожара находился дома без присмотра взрослых. Мать воспитывает детей одна, состоит на профучете в отделе полиции как родитель, не исполняющий своих обязанностей.

Прокуратура области также проверяет сотрудников социальных служб Южноуральска на халатность. В 2021 году в отношении матери погибшего мальчика трижды составлялись административные протоколы по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию).

О гибели ребенка во время пожара стало известно 27 января. На место происшествия выезжал прокурор Южноуральска Евгений Шумихин.

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