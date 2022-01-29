Сотрудники курганского МЧС готовятся переезжать Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В здании МЧС России по Курганской области на ул. Куйбышева, 191 всех сотрудников с пятого этажа переводят на другой. Это связано с нарушением пожарной безопасности, уверены источники URA.RU.

«Сотрудникам МЧС, работающим на пятом этаже, сказали собирать вещи и готовиться к переезду. В четырехэтажном здании, которое принадлежало правительству, когда-то был надстроен пятый мансардный этаж. Он сделан из огнеопасных материалов и не введен в эксплуатацию. Находиться в здании людям опасно. По закону необходимо закрывать здание до устранения нарушений», — поделился инсайдер среди бывших сотрудников МЧС.

По данным еще одного инсайдера, нарушения были установлены при проведении проверки здания госпожнадзором. В числе нарушений — отсутствие пожарной сигнализации, которая должна предусматривать управление, а также проблемы с путями эвакуации. Сведения о результатах проверки (проведена в ноябре 2021 года) должны быть размещены в открытом доступе на сайте Генпрокуратуры. Однако их там нет. Инсайдер уверен, что после такой проверки должностные лица, допустившие нарушения, должны быть наказаны. О нарушениях уже известно в министерстве в Москве.

В период реставрации здание принадлежало правительству области. Средства выделялись еще при экс-губернаторе Олеге Богомолове. В пресс-службе регионального правительства URA.RU ответили, что в 2021 году здание было передано в федеральную собственность.

В пресс-службе МЧС России по Курганской области URA.RU пояснили, все данные о проверке можно посмотреть на сайте Генпрокуратуры. Другие данные ведомство не может предоставить журналистам, так как они «составляют служебную информацию ограниченного распространения».

Пресс-служба мэрии Кургана пояснила URA.RU: «Разрешение на реконструкцию здания было выдано управлению реабилитации территорий и защиты населения Курганской области в январе 2013 года. В настоящее время разрешение на строительство не действует в связи с окончанием срока. Разрешение на ввод в эксплуатацию данного здания после реконструкции не выдавалось».

Сведения о результатах проверки отсутствуют Скрин с сайта Генпрокуратуры

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