Пермская дочка «Газпрома» нашла кредитора

«Газпром бытовые системы» планирует за счет займа увеличить производство Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фонд развития промышленности (ФРП) предоставит льготный заем дочерней компании «Газпрома» из Чайковского (Пермский край) АО «Газпром бытовые системы». Об этом сообщает сайт правительства региона.

«Экспертным советом федерального Фонда развития промышленности (ФРП) было принято решение о предоставлении льготных займов АО „Газпром бытовые системы“», — сообщается на сайте. Также заем был предоставлен гремячинскому фанерному заводу «ПЛПК».

АО «Газпром бытовые системы» располагается в Чайковском и занимается производством и выпуском бытовой техники: газовые плиты и комплектующие изделия для газовой аппаратуры. Компания может привлечь с помощью займа от фонда 495 млн рублей, которые намерена инвестировать в увеличение производства. ПЛПК с помощью кредита также планирует увеличить производственную мощность предприятия и расширить ассортимент своей продукции.