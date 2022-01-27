27 января 2022

Пермская дочка «Газпрома» нашла кредитора

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, газпром
«Газпром бытовые системы» планирует за счет займа увеличить производство Фото:

Фонд развития промышленности (ФРП) предоставит льготный заем дочерней компании «Газпрома» из Чайковского (Пермский край) АО «Газпром бытовые системы». Об этом сообщает сайт правительства региона.

«Экспертным советом федерального Фонда развития промышленности (ФРП) было принято решение о предоставлении льготных займов АО „Газпром бытовые системы“», — сообщается на сайте. Также заем был предоставлен гремячинскому фанерному заводу «ПЛПК».

АО «Газпром бытовые системы» располагается в Чайковском и занимается производством и выпуском бытовой техники: газовые плиты и комплектующие изделия для газовой аппаратуры. Компания может привлечь с помощью займа от фонда 495 млн рублей, которые намерена инвестировать в увеличение производства. ПЛПК с помощью кредита также планирует увеличить производственную мощность предприятия и расширить ассортимент своей продукции.

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Фонд развития промышленности (ФРП) предоставит льготный заем дочерней компании «Газпрома» из Чайковского (Пермский край) АО «Газпром бытовые системы». Об этом сообщает сайт правительства региона. «Экспертным советом федерального Фонда развития промышленности (ФРП) было принято решение о предоставлении льготных займов АО „Газпром бытовые системы“», — сообщается на сайте. Также заем был предоставлен гремячинскому фанерному заводу «ПЛПК». АО «Газпром бытовые системы» располагается в Чайковском и занимается производством и выпуском бытовой техники: газовые плиты и комплектующие изделия для газовой аппаратуры. Компания может привлечь с помощью займа от фонда 495 млн рублей, которые намерена инвестировать в увеличение производства. ПЛПК с помощью кредита также планирует увеличить производственную мощность предприятия и расширить ассортимент своей продукции.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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