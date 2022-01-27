В ЯНАО испытывают новую схему мошенничества Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мошенники продавали рекламу в популярном в Лабытнанги паблике «Лабытнанги Info». Об этом администраторы группы сообщили сами в социальной сети «ВКонтакте».

«Обращаем ваше внимание на то, что нам стали известны случаи, когда некто от имени „Лабытнанги Info“ через личные сообщения предлагает нашим подписчикам услуги рекламного характера. Это мошенники», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что паблик лично в сообщения никогда не пишет своим подписчикам о подобных услугах. Информация о рекламе в сообществе появляется непосредственно в группе, отмечают администраторы.

Ранее сообщалось об еще одном оригинальном способе вымогательства денег в ЯНАО. Аферисты звонили участникам госзакупок и представлялись сотрудниками окружного департамента госзаказа, предлагая помощь за отдельную плату в конкурсе.

Аферисты пишут подписчикам паблика Оксана Совместные-Покупки

Аферисты предлагают купить рекламу Социальная сеть «ВКонтакте», группа «Лабытнанги Info»