27 января 2022

Аферисты продают рекламу в популярном паблике ЯНАО. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Обманутые клиенты фитнес-клуба
В ЯНАО испытывают новую схему мошенничества Фото:

Мошенники продавали рекламу в популярном в Лабытнанги паблике «Лабытнанги Info». Об этом администраторы группы сообщили сами в социальной сети «ВКонтакте».

«Обращаем ваше внимание на то, что нам стали известны случаи, когда некто от имени „Лабытнанги Info“ через личные сообщения предлагает нашим подписчикам услуги рекламного характера. Это мошенники», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что паблик лично в сообщения никогда не пишет своим подписчикам о подобных услугах. Информация о рекламе в сообществе появляется непосредственно в группе, отмечают администраторы.

Ранее сообщалось об еще одном оригинальном способе вымогательства денег в ЯНАО. Аферисты звонили участникам госзакупок и представлялись сотрудниками окружного департамента госзаказа, предлагая помощь за отдельную плату в конкурсе.

Аферисты пишут подписчикам паблика
Аферисты предлагают купить рекламу

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Мошенники продавали рекламу в популярном в Лабытнанги паблике «Лабытнанги Info». Об этом администраторы группы сообщили сами в социальной сети «ВКонтакте». «Обращаем ваше внимание на то, что нам стали известны случаи, когда некто от имени „Лабытнанги Info“ через личные сообщения предлагает нашим подписчикам услуги рекламного характера. Это мошенники», — говорится в сообщении. Также отмечается, что паблик лично в сообщения никогда не пишет своим подписчикам о подобных услугах. Информация о рекламе в сообществе появляется непосредственно в группе, отмечают администраторы. Ранее сообщалось об еще одном оригинальном способе вымогательства денег в ЯНАО. Аферисты звонили участникам госзакупок и представлялись сотрудниками окружного департамента госзаказа, предлагая помощь за отдельную плату в конкурсе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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