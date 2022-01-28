Добровольцы из РФ начали создавать отряды для отправки в Донбасс

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Проводы добровольцев на Донбасс. Екатеринбург, добровольцы, строй, военнные
Добровольцы вновь готовы ехать в Донбасс Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Российские ветераны Донбасской войны вновь готовы отправиться в Донецкую и Луганскую народные республики. Об этом заявил исполнительный директор Союза добровольцев Донбасса (СДД) Андрей Пинчук.

«Русские добровольцы приступили к формированию подразделений для участия в защите от украинской агрессии, если таковая произойдет. В настоящее время мы завершаем процессы командно-штабных учений русских добровольцев и готовы выступить на защиту народных республик», — цитируются слова Пинчука на сайте СДД. Пинчук отметил, что в СДД тоже поступает информация о подготовке вторжения ВСУ в ДНР и ЛНР.

В последнее время обстановка вокруг Донбасса вновь обостряется. Украина перебрасывает в регион дополнительные войска. А в «Единой России» призвали поставить в ЛНР и ДНР необходимое вооружение.

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Российские ветераны Донбасской войны вновь готовы отправиться в Донецкую и Луганскую народные республики. Об этом заявил исполнительный директор Союза добровольцев Донбасса (СДД) Андрей Пинчук. «Русские добровольцы приступили к формированию подразделений для участия в защите от украинской агрессии, если таковая произойдет. В настоящее время мы завершаем процессы командно-штабных учений русских добровольцев и готовы выступить на защиту народных республик», — цитируются слова Пинчука на сайте СДД. Пинчук отметил, что в СДД тоже поступает информация о подготовке вторжения ВСУ в ДНР и ЛНР. В последнее время обстановка вокруг Донбасса вновь обостряется. Украина перебрасывает в регион дополнительные войска. А в «Единой России» призвали поставить в ЛНР и ДНР необходимое вооружение.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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