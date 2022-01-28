В Госдуме хотят оставить россиян без хлопушек и бенгальских огней

28 января 2022 в 20:16 Размер текста - 17 +

Депутаты предложили запретить россиянам зажигать бенгальские огни и взрывать хлопушки в помещениях Фото: Марина Молдавская © URA.RU Россиянам необходимо запретить взрывать хлопушки и зажигать бенгальские огни в населенных пунктах, квартирах, лесах и на территории объектов культурного наследия. Соответствующий законопроект о применении пиротехнических изделий бытового назначения появился в системе обеспечения законодательной деятельности Госдумы. «Дополнить статью 30 ФЗ „О пожарной безопасности“ <…> для обеспечения пожарной безопасности запрещается применения пиротехнических изделий бытового назначения (за исключением случаев, установленных частью 2 настоящей статьи):на территориях населенных пунктов; в зданиях, строениях и сооружениях; в лесах; на особо охраняемых природных территориях; на территориях особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, памятников истории и культуры, кладбищ и культовых сооружений», — указано в законопроекте. По новым предлагаемым правилам, устраивать фейерверки можно будет только в специально отведенных местах на улице. «Российской газете» объяснили в Ассоциации юристов России (АЮР), что если понимать требования буквально, то под определение «пиротехника бытового назначения» попадают также бенгальские огни и хлопушки. Юристы считают, что перед принятием закона нужно четче пояснить правила использования пиротехники и категорий изделий, на которые распространяется запрет. Ужесточение закона объясняют высокой опасностью изделий. Например, в новогоднюю ночь 2022 года произошло множество несчастных случаев с использованием пиротехники, в том числе с летальным исходом. При этом сейчас нет прямого запрета на использование пиротехники во дворах многоквартирных домов. По действующему законодательству, бенгальские огни и хлопушки разрешено взрывать внутри помещений, уточняет агентство Nation News. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россиянам необходимо запретить взрывать хлопушки и зажигать бенгальские огни в населенных пунктах, квартирах, лесах и на территории объектов культурного наследия. Соответствующий законопроект о применении пиротехнических изделий бытового назначения появился в системе обеспечения законодательной деятельности Госдумы. «Дополнить статью 30 ФЗ „О пожарной безопасности“ <…> для обеспечения пожарной безопасности запрещается применения пиротехнических изделий бытового назначения (за исключением случаев, установленных частью 2 настоящей статьи):на территориях населенных пунктов; в зданиях, строениях и сооружениях; в лесах; на особо охраняемых природных территориях; на территориях особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, памятников истории и культуры, кладбищ и культовых сооружений», — указано в законопроекте. По новым предлагаемым правилам, устраивать фейерверки можно будет только в специально отведенных местах на улице. «Российской газете» объяснили в Ассоциации юристов России (АЮР), что если понимать требования буквально, то под определение «пиротехника бытового назначения» попадают также бенгальские огни и хлопушки. Юристы считают, что перед принятием закона нужно четче пояснить правила использования пиротехники и категорий изделий, на которые распространяется запрет. Ужесточение закона объясняют высокой опасностью изделий. Например, в новогоднюю ночь 2022 года произошло множество несчастных случаев с использованием пиротехники, в том числе с летальным исходом. При этом сейчас нет прямого запрета на использование пиротехники во дворах многоквартирных домов. По действующему законодательству, бенгальские огни и хлопушки разрешено взрывать внутри помещений, уточняет агентство Nation News.