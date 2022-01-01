В Новый год россияне дрались с полицией и спасали детей. Какие ЧП случились 31 декабря

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Открытие ледового городка. Екатеринбург, салют, ледяные скульптуры, ледяной городок, нвогоднее оформление
Новый год запомнится россиянам сразу несколькими ЧП Фото:

Пока вся Россия отмечала Новый год, в стране произошло множество ЧП. URA.RU приводит список наиболее резонансных событий новогодней ночи.

  • В Москве сотни людей пытались прорваться на Красную площадь, чтобы провести там новогоднюю ночь. Полиция оцепила площадь и сдержала толпу;
  • В Рязанской области при запуске фейерверка погиб мужчина. Следователи начали проводить проверку по факту произошедшего;
  • В Набережных Челнах семье разворотило балкон случайно брошенной петардой. Взрыв произошел во время городского салюта;
  • Из-за новогоднего фейерверка сгорела квартира в Красноярске. Пламя охватило 15 кв. м. Предположительно, причиной возгорания стала искра от петарды, которую запустили во дворе дома.
  • В Тюменской области во время праздника годовалый малыш проглотил елочную игрушку. По пути в больницу у ребенка началась рвота с кровью. Родители малыша обратились за помощью к сотрудникам ГИБДД, которые стояли на трассе. Они включили спецсигналы и оперативно доставили ребенка в больницу;
  • В Нижнем Тагиле неизвестный молодой человек вскрыл замок в парк имени Окунева, где стояла новогодняя елка. Охрана прогнала парня с территории парка;

  • В Перми салют попал 12-летнему мальчику прямо в лицо. У ребенка повреждена губа, его доставили в больницу;

  • На Ямале семья с младенцем оказалась без транспорта посреди тундры. Их машина сломалась по дороге. На поиски отправился отряд «Ямалспаса», который доставил пострадавших в поселок.

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Пока вся Россия отмечала Новый год, в стране произошло множество ЧП. URA.RU приводит список наиболее резонансных событий новогодней ночи. В Перми салют попал 12-летнему мальчику прямо в лицо. У ребенка повреждена губа, его доставили в больницу; На Ямале семья с младенцем оказалась без транспорта посреди тундры. Их машина сломалась по дороге. На поиски отправился отряд «Ямалспаса», который доставил пострадавших в поселок.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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