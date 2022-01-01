Пока вся Россия отмечала Новый год, в стране произошло множество ЧП. URA.RU приводит список наиболее резонансных событий новогодней ночи.
В Москве сотни людей пытались прорваться на Красную площадь, чтобы провести там новогоднюю ночь. Полиция оцепила площадь и сдержала толпу;
В Рязанской области при запуске фейерверка погиб мужчина. Следователи начали проводить проверку по факту произошедшего;
В Набережных Челнах семье разворотило балкон случайно брошенной петардой. Взрыв произошел во время городского салюта;
Из-за новогоднего фейерверка сгорела квартира в Красноярске. Пламя охватило 15 кв. м. Предположительно, причиной возгорания стала искра от петарды, которую запустили во дворе дома.
В Тюменской области во время праздника годовалый малыш проглотил елочную игрушку. По пути в больницу у ребенка началась рвота с кровью. Родители малыша обратились за помощью к сотрудникам ГИБДД, которые стояли на трассе. Они включили спецсигналы и оперативно доставили ребенка в больницу;
В Нижнем Тагиле неизвестный молодой человек вскрыл замок в парк имени Окунева, где стояла новогодняя елка. Охрана прогнала парня с территории парка;
В Перми салют попал 12-летнему мальчику прямо в лицо. У ребенка повреждена губа, его доставили в больницу;
На Ямале семья с младенцем оказалась без транспорта посреди тундры. Их машина сломалась по дороге. На поиски отправился отряд «Ямалспаса», который доставил пострадавших в поселок.
Пока вся Россия отмечала Новый год, в стране произошло множество ЧП. URA.RU приводит список наиболее резонансных событий новогодней ночи. В Перми салют попал 12-летнему мальчику прямо в лицо. У ребенка повреждена губа, его доставили в больницу; На Ямале семья с младенцем оказалась без транспорта посреди тундры. Их машина сломалась по дороге. На поиски отправился отряд «Ямалспаса», который доставил пострадавших в поселок.