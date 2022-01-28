Иммунолог рассказал о постковидном синдроме из-за «Омикрона»

28 января 2022 в 20:32 Размер текста - 17 +

У переболевших «Омикроном» могут усилиться головные боли Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 У переболевших штаммом коронавируса «Омикрон» могут развиться проблемы неврологического характера — ухудшиться сон, усилиться головные боли, повыситься тревожность. Такое предположение в беседе с URA.RU высказал генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. «У переболевших „Омикроном“ могут развиться респираторные, сердечно-сосудистые заболевания, но, скорее всего, чаще проявятся проблемы с центральной нервной системой. Ухудшится сон, появится туман в голове, усилятся головные боли, вегетативные расстройства, повысится тревожность, переходящая в клиническую депрессию. По сути, то же самое остается, что и при других штаммах, просто изменится процентное соотношение первых, вторых, третьих», — объяснил Николай Крючков. При этом иммунолог подчеркнул, что пока нет данных исследований по постковидному синдрому после «Омикрона». «Пока никто не знает, как будет проявляться постковид при „Омикроне“ так как нет исследований. Возможно, уменьшится количество серьезных случаев, но в абсолютных цифрах этого не произойдет, потому что заболевает слишком много людей и патогенность (заболеваемость, — прим. URA.RU) по госпитализации „Омикрона“ вернулась на „Альфа“-уровень», — подчеркнул Крючков. Ранее профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова заявила, что постковидный синдром после нового штамма COVID-19 проявляется спустя три месяца. Так как время еще не прошло, у многих складывается неверное впечатление, что последствий нет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

У переболевших штаммом коронавируса «Омикрон» могут развиться проблемы неврологического характера — ухудшиться сон, усилиться головные боли, повыситься тревожность. Такое предположение в беседе с URA.RU высказал генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. «У переболевших „Омикроном“ могут развиться респираторные, сердечно-сосудистые заболевания, но, скорее всего, чаще проявятся проблемы с центральной нервной системой. Ухудшится сон, появится туман в голове, усилятся головные боли, вегетативные расстройства, повысится тревожность, переходящая в клиническую депрессию. По сути, то же самое остается, что и при других штаммах, просто изменится процентное соотношение первых, вторых, третьих», — объяснил Николай Крючков. При этом иммунолог подчеркнул, что пока нет данных исследований по постковидному синдрому после «Омикрона». «Пока никто не знает, как будет проявляться постковид при „Омикроне“ так как нет исследований. Возможно, уменьшится количество серьезных случаев, но в абсолютных цифрах этого не произойдет, потому что заболевает слишком много людей и патогенность (заболеваемость, — прим. URA.RU) по госпитализации „Омикрона“ вернулась на „Альфа“-уровень», — подчеркнул Крючков. Ранее профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова заявила, что постковидный синдром после нового штамма COVID-19 проявляется спустя три месяца. Так как время еще не прошло, у многих складывается неверное впечатление, что последствий нет.