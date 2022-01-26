Биолог развеяла слух о постковидном синдроме «Омикрона»

27 января 2022 в 06:43 Размер текста - 17 +

Постковидный синдром после заболевания «Омикроном» проявляется спустя три месяца с момента выздоровления, из-за чего многие ошибаются, думая, что его нет. Об этом заявила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова. «Диагностировать постковидный синдром можно только через три месяца после перенесенного заболевания. Эти три месяца еще не прошли, поэтому у многих складывается неверное впечатление, что после „Омикрона“ постковидного синдрома нет», — сказала Анча Баранова в интервью радио Sputnik. Также биолог объяснила, что снижение тяжести коронавируса является следствием высокой доли вакцинированного населения. «С учетом этого фактора, снижение тяжести заболевания при заражении „Омикроном“ по сравнению с „Дельтой “ — всего 20-25%», — уточнила профессор. Доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения Курского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Владимир Тимошилов ранее в беседе с URA.RU рассказал, что состояние при постковидном синдроме зависит от тяжести заболевания коронавирусом. «Тяжелое течение коронавируса требует комплексной реабилитации с психотерапевтической коррекцией когнитивных функций, то есть высшей нервной деятельности, с обследованиями неврологическими и биохимическими», — подчеркнул он. Ранее URA.RU сообщало, что терапевт назвал новые последствия для организма при постковидном синдроме. Доктор медицинских наук Сергей Токарев заявил, что пациенты могут даже умереть от постковида. Врач-пульмонолог Иван Тарасенко назвал способ быстрого восстановления после перенесенного COVID-19.