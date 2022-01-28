РФ требует от Канады объяснить подготовку украинских неонацистов

29 января 2022 в 07:28 Размер текста - 17 +

По данным канадских СМИ, армия страны участвует в подготовке неонацистов на Украине Фото: Валентина Свистунова © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Россия требует у Канады объяснений, почему ее военные готовят на Украине неонацисткие формирования. Об этом заявил посол РФ в Канаде Олег Степанов. «Канадские СМИ в течение нескольких последних месяцев сообщали о том, что, как выяснилось, в рамках операции Unifier десятки, если не сотни бойцов праворадикальных неонацистских формирований негласно прошли подготовку в рамках этой операции. И канадские журналисты задались вопросом, почему, собственно говоря, люди, которые носят свастики, вдруг в своих социальных сетях говорят, что их подготовили канадцы в рамках операции Unifier», — сказал Степанов в беседе с РИА «Новости». По информации посла, Министерство обороны Канады игнорирует сообщения СМИ и ведет лишь внутреннее расследование.«Никаких дальнейших сообщений о том, как расследование проходит, каковы результаты этого расследования, не было», — подчеркнул посол. Ранее лидер украинских неонацистов Николай Коханивский пообещал устроить погромы российских объектов в Киеве, пишет argimenti.ru. В российском посольстве заявили, что в руки к неонацистам уже попадает американское оружие , пишет Правда.ру. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия требует у Канады объяснений, почему ее военные готовят на Украине неонацисткие формирования. Об этом заявил посол РФ в Канаде Олег Степанов. «Канадские СМИ в течение нескольких последних месяцев сообщали о том, что, как выяснилось, в рамках операции Unifier десятки, если не сотни бойцов праворадикальных неонацистских формирований негласно прошли подготовку в рамках этой операции. И канадские журналисты задались вопросом, почему, собственно говоря, люди, которые носят свастики, вдруг в своих социальных сетях говорят, что их подготовили канадцы в рамках операции Unifier», — сказал Степанов в беседе с РИА «Новости». По информации посла, Министерство обороны Канады игнорирует сообщения СМИ и ведет лишь внутреннее расследование.«Никаких дальнейших сообщений о том, как расследование проходит, каковы результаты этого расследования, не было», — подчеркнул посол. Ранее лидер украинских неонацистов Николай Коханивский пообещал устроить погромы российских объектов в Киеве, пишет argimenti.ru. В российском посольстве заявили, что в руки к неонацистам уже попадает американское оружие, пишет Правда.ру.