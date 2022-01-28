28 января 2022

РФ требует от Канады объяснить подготовку украинских неонацистов

© Служба новостей «URA.RU»
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Евромайдан. Киев, беспорядки, баррикады, противостояние, радикалы, украина, протест
По данным канадских СМИ, армия страны участвует в подготовке неонацистов на Украине Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Россия требует у Канады объяснений, почему ее военные готовят на Украине неонацисткие формирования. Об этом заявил посол РФ в Канаде Олег Степанов.

«Канадские СМИ в течение нескольких последних месяцев сообщали о том, что, как выяснилось, в рамках операции Unifier десятки, если не сотни бойцов праворадикальных неонацистских формирований негласно прошли подготовку в рамках этой операции. И канадские журналисты задались вопросом, почему, собственно говоря, люди, которые носят свастики, вдруг в своих социальных сетях говорят, что их подготовили канадцы в рамках операции Unifier», — сказал Степанов в беседе с РИА «Новости».

По информации посла, Министерство обороны Канады игнорирует сообщения СМИ и ведет лишь внутреннее расследование.«Никаких дальнейших сообщений о том, как расследование проходит, каковы результаты этого расследования, не было», — подчеркнул посол.

Ранее лидер украинских неонацистов Николай Коханивский пообещал устроить погромы российских объектов в Киеве, пишет argimenti.ru. В российском посольстве заявили, что в руки к неонацистам уже попадает американское оружие, пишет Правда.ру.

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Россия требует у Канады объяснений, почему ее военные готовят на Украине неонацисткие формирования. Об этом заявил посол РФ в Канаде Олег Степанов. «Канадские СМИ в течение нескольких последних месяцев сообщали о том, что, как выяснилось, в рамках операции Unifier десятки, если не сотни бойцов праворадикальных неонацистских формирований негласно прошли подготовку в рамках этой операции. И канадские журналисты задались вопросом, почему, собственно говоря, люди, которые носят свастики, вдруг в своих социальных сетях говорят, что их подготовили канадцы в рамках операции Unifier», — сказал Степанов в беседе с РИА «Новости». По информации посла, Министерство обороны Канады игнорирует сообщения СМИ и ведет лишь внутреннее расследование.«Никаких дальнейших сообщений о том, как расследование проходит, каковы результаты этого расследования, не было», — подчеркнул посол. Ранее лидер украинских неонацистов Николай Коханивский пообещал устроить погромы российских объектов в Киеве, пишет argimenti.ru. В российском посольстве заявили, что в руки к неонацистам уже попадает американское оружие, пишет Правда.ру.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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