В Госдуме поддержали идею об альтернативе ипотеке для россиян

Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева поддержала инициативу главы партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова о новом способе покупки квартир. Об этом она рассказала журналистам.

«Я базово отношусь хорошо к диверсификации способов улучшения жилищных услуг. Я хочу напомнить, в первом чтении принят закон о сберегательных счетах, когда граждане могут открывать счет для накопления средств на первоначальный взнос», — цитирует Разворотневу «Лента.ру». Она также напомнила о существовании ипотечно-накопительных кооперативов, но указала на проблему: среди них много пирамид, что не дает достаточной защиты средств.

Миронов полагает, что сейчас ипотека становится для граждан «многолетней кабалой», а банки на этом наживаются. По его словам, размер кредита при покупке квартир посредством стройсберкасс станет меньше в 2,5 раза. При этом на сберегательные счета, о которых говорила Разворотнева, могут добавлять финансирование регионы и предприятия. Однако законопроект о сберегательных счетах пока не доведен до третьего чтения.

