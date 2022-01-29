В Госдуме призвали ликвидировать фонд ОМС

Ярослав Нилов назвал российский фонд, который необходимо ликвидировать Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Правительство России должно ликвидировать Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС). Об этом заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«ФОМС, напомню, вообще нужно упразднить и перейти к прямому государственному финансированию медицинских учреждений и системы здравоохранения в целом. Тогда будет понятна логика и преемственность решений», — написал Нилов в своем telegram-канале.

Ранее в беседе с URA.RU первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов заявил, что системы Пенсионного фонда России (ПФР), Фонда социального страхования (ФСС) и Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) необходимо ликвидировать. По его мнению, перечисление пенсионных, социальных и медицинских выплат нужно передать в ведение государства.