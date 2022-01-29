В Госдуме призвали ликвидировать фонд ОМС

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Митинг сталинистов возле памятника Кирову. Екатеринбург, герб ссср, флаг россии, советская архитектура, фронтон
Ярослав Нилов назвал российский фонд, который необходимо ликвидировать Фото:

Правительство России должно ликвидировать Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС). Об этом заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«ФОМС, напомню, вообще нужно упразднить и перейти к прямому государственному финансированию медицинских учреждений и системы здравоохранения в целом. Тогда будет понятна логика и преемственность решений», — написал Нилов в своем telegram-канале.

Ранее в беседе с URA.RU первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов заявил, что системы Пенсионного фонда России (ПФР), Фонда социального страхования (ФСС) и Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) необходимо ликвидировать. По его мнению, перечисление пенсионных, социальных и медицинских выплат нужно передать в ведение государства.

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Правительство России должно ликвидировать Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС). Об этом заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. «ФОМС, напомню, вообще нужно упразднить и перейти к прямому государственному финансированию медицинских учреждений и системы здравоохранения в целом. Тогда будет понятна логика и преемственность решений», — написал Нилов в своем telegram-канале. Ранее в беседе с URA.RU первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов заявил, что системы Пенсионного фонда России (ПФР), Фонда социального страхования (ФСС) и Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) необходимо ликвидировать. По его мнению, перечисление пенсионных, социальных и медицинских выплат нужно передать в ведение государства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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