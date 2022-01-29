Магазины интимных товаров для взрослых необходимо запретить. Об этом заявил глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, уточнив, что подобные магазины — это узаконенный разврат.
«Я бы считал, что такие магазины вообще должны быть запрещены. <…> Позиция церкви по всем этим вопросам является очень ясной и однозначной — мы выступаем против половой распущенности, против разврата в любых его формах, а такие так называемые магазины для взрослых не что иное, как узаконенный разврат», — заявил митрополит Иларион в эфире телеканала «Россия-24». Он подчеркнул, что РПЦ не может что-то запрещать, но вправе давать советы властям и предостерегать верующих.
Магазины интимных товаров для взрослых необходимо запретить. Об этом заявил глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, уточнив, что подобные магазины — это узаконенный разврат. «Я бы считал, что такие магазины вообще должны быть запрещены. <…> Позиция церкви по всем этим вопросам является очень ясной и однозначной — мы выступаем против половой распущенности, против разврата в любых его формах, а такие так называемые магазины для взрослых не что иное, как узаконенный разврат», — заявил митрополит Иларион в эфире телеканала «Россия-24». Он подчеркнул, что РПЦ не может что-то запрещать, но вправе давать советы властям и предостерегать верующих. В РПЦ неоднократно высказывались против секс-шопов. Например, пресс-секретарь патриарха Кирилла Александр Волков заявлял, что в стране нужно запретить строительство магазинов для взрослых.