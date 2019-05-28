Пресс-секретарь патриарха призвал выступать против секс-шопов, а не строительства храмов

Александр Волков считает, что россияне ходят в магазины для взрослых «днем и ночью» Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Битва за храм Святой Екатерины

Россиянам нужно выступать против строительства пивных и секс-шопов, а не храмов. Так считает пресс-секретарь патриарха Кирилла Александр Волков.

«Какой человек в здравом уме и адекватном нравственном состоянии будет противиться строительству церкви? Почему люди против храмов или за сквер? Почему они не выступают против строительства пивных, открытия магазинов для взрослых, которые на каждом углу? И, кажется, наше население ходит в эти магазины днем и ночью», — приводит РИА «Новости» ответ Волкова на вопрос о несанкционированных акциях из-за возведения собора Святой Екатерины в Екатеринбурге.

Несогласованные протесты против строительства храма Святой Екатерины в сквере у театра драмы начались 13 мая. Акции защитников продолжались несколько дней и неоднократно заканчивались стычками с силовиками и арестами активистов.

В конфликт вмешался президент России Владимир Путин, который предложил опросить жителей о месте возведения храма. После этого работы на стройплощадке были остановлены, а городские власти начали готовиться к опросу. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел собственное исследование, которое показало, что 74% горожан считают сквер неудачным местом для строительства храма, а 10% полностью поддерживают стройку в парке.