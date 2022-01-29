Реформатор Конституции: когда ГД решит вопрос о криптовалюте в РФ

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Внеочередное заседание законодательного собрания СО. Екатеринбург , крашенинников павел
Госдума должна обсудить вопрос с криптовалютой в весеннюю сессию, заявил единоросс Павел Крашенинников Фото:

Вопрос о закреплении криптовалюты в российском законодательстве, включая ее запрет и использование в качестве платежного средства, будет обсуждаться в Госдуме в весеннюю сессию. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, депутат от «Единой России» и один из авторов поправок в Конституцию 2020 года Павел Крашенинников.

«Совершенно очевидно, что она [криптовалюта] не должна находиться в абсолютно свободном обороте, это не должно быть средством платежа. <…> Это [закрепление криптовалюты в законе] не должно затягиваться, потому что не может быть так, что жизнь сама по себе, а закон сам по себе. Считаю, что в весеннюю сессию надо этот вопрос решать», — поделился Крашенинников с ТАСС.

По словам единоросса, для закрепления криптовалюты нужно будет внести поправки в Гражданские кодекс РФ и другие законодательные акты. И уже потом «пресечь злоупотребление» цифровой валютой.

Ранее ЦБ РФ предложил установить ответственность за нарушение законодательного запрета на использование криптовалют в качестве платежа. Там посчитали, что цифровая валюта создает существенные угрозы для благосостояния россиян и стабильности финансовой системы. Позже вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко утвердил «дорожную карту» криптовалют, которая будет регулировать действие цифровой валюты в России.

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Вопрос о закреплении криптовалюты в российском законодательстве, включая ее запрет и использование в качестве платежного средства, будет обсуждаться в Госдуме в весеннюю сессию. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, депутат от «Единой России» и один из авторов поправок в Конституцию 2020 года Павел Крашенинников. «Совершенно очевидно, что она [криптовалюта] не должна находиться в абсолютно свободном обороте, это не должно быть средством платежа. <…> Это [закрепление криптовалюты в законе] не должно затягиваться, потому что не может быть так, что жизнь сама по себе, а закон сам по себе. Считаю, что в весеннюю сессию надо этот вопрос решать», — поделился Крашенинников с ТАСС. По словам единоросса, для закрепления криптовалюты нужно будет внести поправки в Гражданские кодекс РФ и другие законодательные акты. И уже потом «пресечь злоупотребление» цифровой валютой. Ранее ЦБ РФ предложил установить ответственность за нарушение законодательного запрета на использование криптовалют в качестве платежа. Там посчитали, что цифровая валюта создает существенные угрозы для благосостояния россиян и стабильности финансовой системы. Позже вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко утвердил «дорожную карту» криптовалют, которая будет регулировать действие цифровой валюты в России.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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