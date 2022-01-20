Центробанк РФ требует полностью запретить криптовалюту

Центробанк РФ считает, что распространение криптовалют угрожает благосостоянию граждан РФ Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Центробанк РФ предложил полностью запретить оборот криптовалюты и ее майнинг на территории России. Такие предложения были озвучены в докладе для общественных консультаций, подготовленном регулятором. По мнению авторов документа, распространение криптовалют создает существенные угрозы для благосостояния российских граждан и стабильности финансовой системы.

«Установить ответственность за нарушение законодательного запрета на использование криптовалют в качестве средства платежа за товары, работы и услуги, продаваемые и покупаемые юридическими и физическими лицами — резидентами Российской Федерации. Ввести запрет на организацию выпуска и (или) выпуск, организацию обращения криптовалюты на территории Российской Федерации и установить ответственность за нарушение данного запрета», — сообщается в докладе для общественных консультаций, опубликованном на официальном сайте Центробанка РФ.

Авторы документа проанализировали природу криптовалют и тенденции на этом рынке. Кроме того, они проанализировали уровень вовлеченности в него граждан РФ. Авторы доклада пришли к выводу, что распространение криптовалют создает существенные угрозы для благосостояния россиян и стабильности финансовой системы. В частности, высокая волатильность курса создают простор для мошенничества, а распространение криптовалют помогает выводить сбережения граждан РФ за рубеж. Кроме того, их используют для финансирования терроризма и наркоторговли.

Также Центробанк РФ считает, что распространение криптовалют ограничивает «суверенитет денежно-кредитной политики». Из-за этого регулятору для сдерживания инфляции необходимо будет постоянно поддерживать высокий уровень ключевой ставки. А майнинг криптовалюты создает большой «непризводительный» расход электроэнергии.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что ФСБ убедила главу Центробанка РФ Эльвиру Набиуллину поддержать полный запрет на операции с криптовалютами в России. Якобы они не позволяют отслеживать платежи, которые россияне направляют «нежелательным организациям». В частности, ФСБ обеспокоена «финансированием оппозиции», которое оценивается в семь триллионов рублей.

Обновлено 17:44. В Центробанке РФ уточнили, что регулятор не планирует законодательно ограничивать инвестиции в криптовалюты и запрещать владеть ими. Об этом сообщил глава департамента регулятора, передает РИА «Новости».

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