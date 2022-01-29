29 января 2022
28 января 2022

Десятки екатеринбуржцев вышли на пикет против QR-кодов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Несанкционированная акция в поддержку оппозиционера. Челябинск , митинг, полиция, омон, несогласованная акция
Митинг в Екатеринбурге прошел 30 января (архивное фото) Фото:
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В Екатеринбурге начался пикет против применения в Свердловской области QR-кодов, подтверждающих вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. На акцию пришли несколько десятков человек.

«Около 20 человек пришли на начало акции против QR-кодов. Часть людей развернули плакаты», — передает корреспондент. Пикет проходит в городском парке «Южный».

На месте присутствуют представители полиции. Протестующие стоят на расстоянии нескольких метров друг от друга.

На митинге, который прошел в Екатеринбурге 29 января, задержали активистов, требовавших пересмотра устройства системы образования. Однако очевидцы сообщают, что задержания были связаны с нарушениями масочного режима. Тогда на акцию протеста пришли около 20 человек.

Пропускная система с использованием QR-кодов была введена в Свердловской области из-за распространения в регионе коронавируса. В преддверии Нового года часть ограничений была снята, но власти задумываются о ее ужесточении из-за увеличения заболеваемости.

Пикет противников qr-кодов в парке Южный. Екатеринбург
Фото:
Пикет противников qr-кодов в парке Южный. Екатеринбург
Фото:
Пикет противников qr-кодов в парке Южный. Екатеринбург
Фото:

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В Екатеринбурге начался пикет против применения в Свердловской области QR-кодов, подтверждающих вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. На акцию пришли несколько десятков человек. «Около 20 человек пришли на начало акции против QR-кодов. Часть людей развернули плакаты», — передает корреспондент. Пикет проходит в городском парке «Южный». На месте присутствуют представители полиции. Протестующие стоят на расстоянии нескольких метров друг от друга. На митинге, который прошел в Екатеринбурге 29 января, задержали активистов, требовавших пересмотра устройства системы образования. Однако очевидцы сообщают, что задержания были связаны с нарушениями масочного режима. Тогда на акцию протеста пришли около 20 человек. Пропускная система с использованием QR-кодов была введена в Свердловской области из-за распространения в регионе коронавируса. В преддверии Нового года часть ограничений была снята, но власти задумываются о ее ужесточении из-за увеличения заболеваемости.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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