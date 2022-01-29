В Екатеринбурге на митинге задержали активистов

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Второй Всероссийский промышленный форум по развитию промышленного туризма. Магнитогорск, поднос, медицинские маски
Активистов задержали за отсутствие масок спустя две недели после нарушения Фото:

В Екатеринбурге 29 января полицейские задержали двух активистов, которые участвовали в митинге против «деградации системы образования». Как рассказал URA.RU очевидец инцидента, мужчин задержали из-за того, что две недели назад они находились в отделе полиции без масок.

29 января у спорткомплекса «Россия» на ЖБИ прошла акция против «деградации системы образования». На нее вышли около 20 человек. По словам очевидцев, после мероприятия полицейские задержали екатеринбургского правозащитника Сергея Зыкова и еще одного мужчину.

«Полицейские предъявили нарушения двум гражданам, за то, что 15 января оба они находились в отделе полиции №5 без масок. <…> 15 января на митинге Зыкова задержали по подозрению в краже велосипеда. А неравнодушные граждане поехали его поддержать. Полицейские сделали фотографии Зыкова и второго мужчины [в отделе полиции], на основании этих фотографий возбудили административное дело, и сегодня на митинге активистов задержали», — поделился с URA.RU очевидец происшествия.

Двух мужчин задержали после митинга «против деградации системы образования»
Очевидцы говорят, что мужчин задержали из-за того, что они были без масок в ОП две недели назад

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В Екатеринбурге 29 января полицейские задержали двух активистов, которые участвовали в митинге против «деградации системы образования». Как рассказал URA.RU очевидец инцидента, мужчин задержали из-за того, что две недели назад они находились в отделе полиции без масок. 29 января у спорткомплекса «Россия» на ЖБИ прошла акция против «деградации системы образования». На нее вышли около 20 человек. По словам очевидцев, после мероприятия полицейские задержали екатеринбургского правозащитника Сергея Зыкова и еще одного мужчину. «Полицейские предъявили нарушения двум гражданам, за то, что 15 января оба они находились в отделе полиции №5 без масок. <…> 15 января на митинге Зыкова задержали по подозрению в краже велосипеда. А неравнодушные граждане поехали его поддержать. Полицейские сделали фотографии Зыкова и второго мужчины [в отделе полиции], на основании этих фотографий возбудили административное дело, и сегодня на митинге активистов задержали», — поделился с URA.RU очевидец происшествия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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