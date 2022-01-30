Актера Василия Ливанова поразила смерть Леонида Куравлева

Василий Ливанов назвал Леонида Куравлева великолепным артистом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Советского и российского киноактера, режиссера кино и мультипликации, сценариста, писателя и народного артиста РСФСР Василий Ливанов поразила и расстроила смерть актера Леонида Куравлева. В беседе с корреспондентом URA.RU он признался, что он рад был возможности сыграть с ним в кино.

«Боже мой! Какая беда. Леня Куравлев умер. Это замечательный русский артист. С истинно русским характером и русской школой актерской. Великолепный артист. Я рад, что мне удалось хотя бы в одном фильме с ним сняться», — сказал Василий Ливанов.

Народный артист РСФСР, актер Леонид Куравлев умер в возрасте 85 лет. В начале января его госпитализировали в реанимацию больницы в Коммунарке с коронавирусом. Состояние артиста ухудшалось. Он сыграл более 200 ролей в кино. Вместе с Ливановым актер снялся в одной из серий телефильма «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» по произведениям Артура Конан Дойла.