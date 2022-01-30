Умер актер Леонид Куравлев

Скончался актер Леонид Куравлев, сообщает Союз кинематографистов РФ. Куравлеву было 85 лет.
«Леонид Вячеславович скончался, мы на связи с его сыном», — приводит слова собеседника организации ТАСС.
Ранее сообщалось, что Куравлев попал в больницу с коронавирусной инфекцией. Медики выявили у него значительное увеличение площади поражения легких. При этом народный артист дышит самостоятельно, без помощи аппарата ИВЛ. Сначала значения были от 5 до 10%, но спустя несколько дней томография выявила 35% поражения правого легкого и 25% поражение левого легкого.
С 1958 года Куравлев исполнил роли в более чем 200 фильмах. Среди них — «Иван Васильевич меняет профессию», «Улицы разбитых фонарей», «Место встречи изменить нельзя», «Гори, гори, моя звезда», «Золотой теленок». С 1998 по 2000 год вел на телеканале «РТР» собственную передачу.
Скончался актер Леонид Куравлев, сообщает Союз кинематографистов РФ. Куравлеву было 85 лет. «Леонид Вячеславович скончался, мы на связи с его сыном», — приводит слова собеседника организации ТАСС. Ранее сообщалось, что Куравлев попал в больницу с коронавирусной инфекцией. Медики выявили у него значительное увеличение площади поражения легких. При этом народный артист дышит самостоятельно, без помощи аппарата ИВЛ. Сначала значения были от 5 до 10%, но спустя несколько дней томография выявила 35% поражения правого легкого и 25% поражение левого легкого. С 1958 года Куравлев исполнил роли в более чем 200 фильмах. Среди них — «Иван Васильевич меняет профессию», «Улицы разбитых фонарей», «Место встречи изменить нельзя», «Гори, гори, моя звезда», «Золотой теленок». С 1998 по 2000 год вел на телеканале «РТР» собственную передачу.