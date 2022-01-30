Умер актер Леонид Куравлев

Артисту было 85 лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Скончался актер Леонид Куравлев, сообщает Союз кинематографистов РФ. Куравлеву было 85 лет.

«Леонид Вячеславович скончался, мы на связи с его сыном», — приводит слова собеседника организации ТАСС.

Ранее сообщалось, что Куравлев попал в больницу с коронавирусной инфекцией. Медики выявили у него значительное увеличение площади поражения легких. При этом народный артист дышит самостоятельно, без помощи аппарата ИВЛ. Сначала значения были от 5 до 10%, но спустя несколько дней томография выявила 35% поражения правого легкого и 25% поражение левого легкого.

С 1958 года Куравлев исполнил роли в более чем 200 фильмах. Среди них — «Иван Васильевич меняет профессию», «Улицы разбитых фонарей», «Место встречи изменить нельзя», «Гори, гори, моя звезда», «Золотой теленок». С 1998 по 2000 год вел на телеканале «РТР» собственную передачу.