СМИ: у Леонида Куравлева ухудшилось состояние

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Леонид Куравлев находится в реанимации больницы в Коммунарке (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Медики выявили у госпитализированного с коронавирусом актера Леонида Куравлева значительное увеличение площади поражения легких. При этом народный артист дышит самостоятельно, без помощи аппарата ИВЛ.

«Куравлев находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. Последняя процедура КТ выявила у артиста кратное увеличение площади поражения легких. Ранее значения были от 5 до 10%, но спустя несколько дней томография выявила 35% поражения правого легкого и 25% поражение левого легкого», — цитирует «Комсомольская правда» свой источник в здравоохранении.

Леонида Куравлева госпитализировали в реанимацию больницы в Коммунарке 6 января. Тест на коронавирус показал положительный результат.

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Медики выявили у госпитализированного с коронавирусом актера Леонида Куравлева значительное увеличение площади поражения легких. При этом народный артист дышит самостоятельно, без помощи аппарата ИВЛ. «Куравлев находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. Последняя процедура КТ выявила у артиста кратное увеличение площади поражения легких. Ранее значения были от 5 до 10%, но спустя несколько дней томография выявила 35% поражения правого легкого и 25% поражение левого легкого», — цитирует «Комсомольская правда» свой источник в здравоохранении. Леонида Куравлева госпитализировали в реанимацию больницы в Коммунарке 6 января. Тест на коронавирус показал положительный результат.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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