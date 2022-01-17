СМИ: у Леонида Куравлева ухудшилось состояние

Медики выявили у госпитализированного с коронавирусом актера Леонида Куравлева значительное увеличение площади поражения легких. При этом народный артист дышит самостоятельно, без помощи аппарата ИВЛ.
«Куравлев находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. Последняя процедура КТ выявила у артиста кратное увеличение площади поражения легких. Ранее значения были от 5 до 10%, но спустя несколько дней томография выявила 35% поражения правого легкого и 25% поражение левого легкого», — цитирует «Комсомольская правда» свой источник в здравоохранении.
Леонида Куравлева госпитализировали в реанимацию больницы в Коммунарке 6 января. Тест на коронавирус показал положительный результат.
Медики выявили у госпитализированного с коронавирусом актера Леонида Куравлева значительное увеличение площади поражения легких. При этом народный артист дышит самостоятельно, без помощи аппарата ИВЛ. «Куравлев находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. Последняя процедура КТ выявила у артиста кратное увеличение площади поражения легких. Ранее значения были от 5 до 10%, но спустя несколько дней томография выявила 35% поражения правого легкого и 25% поражение левого легкого», — цитирует «Комсомольская правда» свой источник в здравоохранении. Леонида Куравлева госпитализировали в реанимацию больницы в Коммунарке 6 января. Тест на коронавирус показал положительный результат.