Работу над книгой Евгений Норин начал в 2015 году Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Издательство «Черная Сотня» выпустило в продажу книгу о войне в Чечне, написанную колумнистом Russia Today, пермяком Евгений Нориным. В беседе с URA.RU автор рассказал, что начал работать над ней в 2015. В итоге издание получилось настолько объемным, что его пришлось разделить на два тома.

«Темой чеченской войны я интересуюсь давно, примерно с 1995 года. Этот интерес вылился в написание книги, которая так и называется: „Чеченская война“. Она все-таки больше о конкретных событиях, ситуациях. Но, конечно, от таких известных персоналий, как [бывший министр обороны России] Павел Грачев, [бывший бригадный генерал ВС Ичкерии, международный террорист] Зелимхан Яндарбиев нельзя было не рассказать. С другой стороны, там находится место и для людей, которые действовали, что называется, на месте в силу того, что эта война все-таки была локальной, и очень значимую роль в ней играли люди не высокого ранга», — пояснил Норин.

По его словам, в основу первого тома вошли события периода 1992—1996 годов. Так, в книге Норин рассказывает о майоре российской армии Владимире Недобежкине. Он принимал участие в штурме Грозного в декабре 1994 года и обеспечил разведку подходов к городу. Это позволило свести к минимуму потери группировки российских войск, входившей в город. Во втором томе несколько эпизодов посвящены пермякам, воевавшим в Чечне. «Там можно узнать и о гибели сводного отряда ОМОН у села Джани-Ведено, и о прославленном пермском СОБРе, и нашем герое России Сергее Яшкине, и милиционере -„юмористе“ Владимире Порте, который в ОВД Ведено служил», — сказал Норин.

Автор отметил, что книга вызвала небывалый ажиотаж среди читателей. «Первый том, вышедший тиражом 3,5 тыс экземпляров, разобрали за пару месяцев, сейчас раскупается второй тираж и, видимо, будет третий», — отметил автор. Норин связывает интерес читателей к теме с тем, что «Чечня коснулась многих и стала одной из крупнейших трагедий на постсоветском пространстве». Второй том книги «Чеченская война», по словам автора, уже доступен для заказа и выйдет в свет этой весной.

Книга «Чеченская война» издательства «Черная Сотня», вышла в двух томах Фото с сайта chernaya100.com

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