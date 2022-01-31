В России придумали новую систему защиты от мошенников

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Хакер, IT (иллюстрации), взлом, хакерство, компьютерная грамотность, злодей, компьютер, хакер
Приложение поможет блокировать действия мошенников Фото:

В России появился новый способ защитить от действий мошенников пожилых родителей, детей и других членов семьи — их операции теперь должен подтвердить родственник. Такой информацией поделилась пресс-служба «Сбера», документ с предложением есть в распоряжении URA.RU.

«Онлайн-переводы клиента попадают на дополнительную проверку помощнику [им может быть родственник клиента], который одобряет или отклоняет их исходя из цели операции. Если помощник сочтет операцию подозрительной, он связывается с близким и при необходимости блокирует ее», — отмечается в сообщении.

Сервис направлен на предотвращение переводов, которые совершаются под психологическим давлением. Для подключения услуги должно быть установлено приложение «Сбербанк Онлайн» на мобильном телефоне. Кроме того, потребуется согласие обоих родственников — клиента и его помощника.

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В России появился новый способ защитить от действий мошенников пожилых родителей, детей и других членов семьи — их операции теперь должен подтвердить родственник. Такой информацией поделилась пресс-служба «Сбера», документ с предложением есть в распоряжении URA.RU. «Онлайн-переводы клиента попадают на дополнительную проверку помощнику [им может быть родственник клиента], который одобряет или отклоняет их исходя из цели операции. Если помощник сочтет операцию подозрительной, он связывается с близким и при необходимости блокирует ее», — отмечается в сообщении. Сервис направлен на предотвращение переводов, которые совершаются под психологическим давлением. Для подключения услуги должно быть установлено приложение «Сбербанк Онлайн» на мобильном телефоне. Кроме того, потребуется согласие обоих родственников — клиента и его помощника.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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