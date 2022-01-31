В России придумали новую систему защиты от мошенников

31 января 2022 в 13:12 Размер текста - 17 +

Приложение поможет блокировать действия мошенников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В России появился новый способ защитить от действий мошенников пожилых родителей, детей и других членов семьи — их операции теперь должен подтвердить родственник. Такой информацией поделилась пресс-служба «Сбера», документ с предложением есть в распоряжении URA.RU. «Онлайн-переводы клиента попадают на дополнительную проверку помощнику [им может быть родственник клиента], который одобряет или отклоняет их исходя из цели операции. Если помощник сочтет операцию подозрительной, он связывается с близким и при необходимости блокирует ее», — отмечается в сообщении. Сервис направлен на предотвращение переводов, которые совершаются под психологическим давлением. Для подключения услуги должно быть установлено приложение «Сбербанк Онлайн» на мобильном телефоне. Кроме того, потребуется согласие обоих родственников — клиента и его помощника. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В России появился новый способ защитить от действий мошенников пожилых родителей, детей и других членов семьи — их операции теперь должен подтвердить родственник. Такой информацией поделилась пресс-служба «Сбера», документ с предложением есть в распоряжении URA.RU. «Онлайн-переводы клиента попадают на дополнительную проверку помощнику [им может быть родственник клиента], который одобряет или отклоняет их исходя из цели операции. Если помощник сочтет операцию подозрительной, он связывается с близким и при необходимости блокирует ее», — отмечается в сообщении. Сервис направлен на предотвращение переводов, которые совершаются под психологическим давлением. Для подключения услуги должно быть установлено приложение «Сбербанк Онлайн» на мобильном телефоне. Кроме того, потребуется согласие обоих родственников — клиента и его помощника.