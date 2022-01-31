В России придумали новую систему защиты от мошенников

В России появился новый способ защитить от действий мошенников пожилых родителей, детей и других членов семьи — их операции теперь должен подтвердить родственник. Такой информацией поделилась пресс-служба «Сбера», документ с предложением есть в распоряжении URA.RU.
«Онлайн-переводы клиента попадают на дополнительную проверку помощнику [им может быть родственник клиента], который одобряет или отклоняет их исходя из цели операции. Если помощник сочтет операцию подозрительной, он связывается с близким и при необходимости блокирует ее», — отмечается в сообщении.
Сервис направлен на предотвращение переводов, которые совершаются под психологическим давлением. Для подключения услуги должно быть установлено приложение «Сбербанк Онлайн» на мобильном телефоне. Кроме того, потребуется согласие обоих родственников — клиента и его помощника.
В России появился новый способ защитить от действий мошенников пожилых родителей, детей и других членов семьи — их операции теперь должен подтвердить родственник. Такой информацией поделилась пресс-служба «Сбера», документ с предложением есть в распоряжении URA.RU. «Онлайн-переводы клиента попадают на дополнительную проверку помощнику [им может быть родственник клиента], который одобряет или отклоняет их исходя из цели операции. Если помощник сочтет операцию подозрительной, он связывается с близким и при необходимости блокирует ее», — отмечается в сообщении. Сервис направлен на предотвращение переводов, которые совершаются под психологическим давлением. Для подключения услуги должно быть установлено приложение «Сбербанк Онлайн» на мобильном телефоне. Кроме того, потребуется согласие обоих родственников — клиента и его помощника.