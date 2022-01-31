Россиянам назвали страны, куда пускают привитых «Спутником V»

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Россияне после вакцинации «Спутником V» могут полететь в ОАЭ Фото:
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Коронавирус COVID-19

Привитые вакциной «Спутник V» могут поехать в Австралию, Азербайджан, Грецию, Кипр и ряд других стран. Об этом сообщил сервис путешествий «Туту.ру».

«Греция признает „Спутник V“, но послаблений при въезде для вакцинированных нет. Грузия также признает все российские вакцины. Прибывающие через воздушные пункты пропуска освобождаются от необходимости ПЦР-теста. Кипр признает „Спутник V“, и с 1 марта вакцинированные смогут въехать сюда без ПЦР-теста», — сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса «Туту.ру».

В список также вошли Болгария, Австралия, Малайзия, Бразилия, Вьетнам, Доминикана, Египет, Зимбабве, Израиль, Индия и другие страны. Признают все российские вакцины: Босния и Герцеговина, Азербайджан, Эстония, Венгрия, Куба, Эстония. ОАЭ признает «Спутник V» и «Спутник Лайт». «Португалия признает „Спутник V“, но только на Мадейре — архипелаге и автономном регионе Португалии», — передает «Туту.ру».

Въезд в Австралию после вакцинации «Спутником V» разрешили 17 января. Для поездки понадобится сертификат международного образца. Привитые проходят сокращенный карантин после прибытия.

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Привитые вакциной «Спутник V» могут поехать в Австралию, Азербайджан, Грецию, Кипр и ряд других стран. Об этом сообщил сервис путешествий «Туту.ру». «Греция признает „Спутник V“, но послаблений при въезде для вакцинированных нет. Грузия также признает все российские вакцины. Прибывающие через воздушные пункты пропуска освобождаются от необходимости ПЦР-теста. Кипр признает „Спутник V“, и с 1 марта вакцинированные смогут въехать сюда без ПЦР-теста», — сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса «Туту.ру». В список также вошли Болгария, Австралия, Малайзия, Бразилия, Вьетнам, Доминикана, Египет, Зимбабве, Израиль, Индия и другие страны. Признают все российские вакцины: Босния и Герцеговина, Азербайджан, Эстония, Венгрия, Куба, Эстония. ОАЭ признает «Спутник V» и «Спутник Лайт». «Португалия признает „Спутник V“, но только на Мадейре — архипелаге и автономном регионе Португалии», — передает «Туту.ру». Въезд в Австралию после вакцинации «Спутником V» разрешили 17 января. Для поездки понадобится сертификат международного образца. Привитые проходят сокращенный карантин после прибытия.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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