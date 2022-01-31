Ежегодно 1 февраля свердловские VIP приносят цветы к памятнику первого президента РФ Фото: Анна Майорова © URA.RU

Свердловская элита возложила цветы к подножию памятника первому президенту России Борису Ельцину в Екатеринбурге. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

В церемонии приняли участие полпред президента в УрФО Владимир Якушев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, председатель областного заксобрания Людмила Бабушкина. Они собрались, чтобы почтить память Ельцина. 1 февраля 2022 года исполнился 91 год со дня рождения политика.

Как и в прошлом году, члены семьи Ельцина не присутствовали. Они возложат цветы к памятнику на Новодевичьем кладбище в Москве. Последний раз окружение Бориса Ельцина в Екатеринбург приезжало на 85-летний юбилей. Тогда в памятных мероприятиях участвовали вдова экс-президента Наина Ельцина, его дочери Татьяна Юмашева (работавшая советником отца-президента) и Елена Окулова.

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Полпред президента в УрФО Владимир Якушев, губернатор Евгений Куйвашев URA.RU

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