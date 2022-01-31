31 января 2022

Свердловские VIP почтили память Бориса Ельцина. Фото

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Торжественная церемония возложения цветов к памятнику Б.Н.Ельцину в день 90-летия со дня рождения первого Президента России. Екатеринбург, памятник ельцину, куйвашев евгений, якушев владимир, ельцин центр, президентский центр имени ельцина бн, возложение цветов
Ежегодно 1 февраля свердловские VIP приносят цветы к памятнику первого президента РФ Фото:

Свердловская элита возложила цветы к подножию памятника первому президенту России Борису Ельцину в Екатеринбурге. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

В церемонии приняли участие полпред президента в УрФО Владимир Якушев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, председатель областного заксобрания Людмила Бабушкина. Они собрались, чтобы почтить память Ельцина. 1 февраля 2022 года исполнился 91 год со дня рождения политика.

Как и в прошлом году, члены семьи Ельцина не присутствовали. Они возложат цветы к памятнику на Новодевичьем кладбище в Москве. Последний раз окружение Бориса Ельцина в Екатеринбург приезжало на 85-летний юбилей. Тогда в памятных мероприятиях участвовали вдова экс-президента Наина Ельцина, его дочери Татьяна Юмашева (работавшая советником отца-президента) и Елена Окулова.

Полпред президента в УрФО Владимир Якушев, губернатор Евгений Куйвашев

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Свердловская элита возложила цветы к подножию памятника первому президенту России Борису Ельцину в Екатеринбурге. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. В церемонии приняли участие полпред президента в УрФО Владимир Якушев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, председатель областного заксобрания Людмила Бабушкина. Они собрались, чтобы почтить память Ельцина. 1 февраля 2022 года исполнился 91 год со дня рождения политика. Как и в прошлом году, члены семьи Ельцина не присутствовали. Они возложат цветы к памятнику на Новодевичьем кладбище в Москве. Последний раз окружение Бориса Ельцина в Екатеринбург приезжало на 85-летний юбилей. Тогда в памятных мероприятиях участвовали вдова экс-президента Наина Ельцина, его дочери Татьяна Юмашева (работавшая советником отца-президента) и Елена Окулова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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