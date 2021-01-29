Семья Ельцина меняет формат юбилея экс-президента в Екатеринбурге

Семья первого президента РФ Бориса Ельцина отказалась от визита в Екатеринбург на 90-летний юбилей экс-главы государства, сообщили URA.RU в пресс-службе Ельцин Центра. В возложении цветов к памятнику Ельцина в уральской столице 1 февраля будет участвовать только свердловский истеблишмент.
«Мы полагаем, что члены семьи Бориса Николаевича в этот день будут в Москве. Они возложат цветы к памятнику на Новодевичьем кладбище. Прилет [семьи в Екатеринбург] нам тоже не обещали. Из первых лиц мы ждем губернатора [Евгения Куйвашева], и. о. мэра Екатеринбурга [Алексея Орлова], депутатов заксобрания», — поделилась с URA.RU представитель Ельцин Центра.
В ЕЦ URA.RU также сообщили, что отмечать юбилей Бориса Ельцина начнут с 29 января. В этот день откроется выставка «Первый» в Доме Поклевских-Козелл. А в выходные для посетителей Ельцин Центра проведут квесты. Кроме того, планируется программа для дошкольников, рассказали на пресс-конференции директор музея Бориса Ельцина Олег Лутохин и руководитель пресс-службы Ельцин Центра Евгения Капитонихина.
На 85-летний юбилей окружение Бориса Ельцина в Екатеринбург приезжало. Тогда в памятных мероприятиях участвовали вдова экс-президента Наина Ельцина, его дочери Татьяна Юмашева (работавшая советником отца-президента) и Елена Окулова. В прошлом году семья Ельцина также была в родном для него Екатеринбурге практически в полном составе (не было лишь экс-главы администрации президента РФ Валентина Юмашева).
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