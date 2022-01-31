Курганский фермер пожаловался генпрокурору на его подчиненных

Глава КФХ из Шумихи обратился к Генпрокурору Игорю Краснову Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Глава крестьянско-фермерского хозяйства в Шумихинском районе Сергей Терентьев пожаловался генпрокурору России Игорю Краснову на сотрудников прокуратуры Курганской области. Мужчину третий год судят по обвинению в незаконной вырубке более 300 деревьев. Обращение есть в распоряжении URA.RU

«Прошу вас вмешаться и прекратить чиновничий формализм, бездушие среди ваших подчиненных сотрудников прокуратуры Курганской области. Третий год идет разбирательство в отношении меня с целью признать преступником, умышленно совершившим уголовное преступление в виде незаконной рубки 303 деревьев, которого на самом деле нет и не могло быть», — говорится в обращении Терентьева в Генпрокуратуру.

Фермер пояснил, что в 2019 году к нему обратилось АО «Далур» для заключения субподряда на проведение сплошной вырубки деревьев на лесных участках ООО «Шумихинский лесхоз». К работам приступили, заказчик торопил. Позже выяснилось, что указанные участки расположены на землях лесного фонда и относятся к категории «защитные леса». При этом департамент природных ресурсов дал разрешение на вырубку лесов без перевода их в другую категорию.

«Фактически перевод земель лесного фонда в категорию земель промышленности состоялся лишь 18.08.2021 года. А меня к этому времени сделали „козлом отпущения“ и преступником за якобы незаконную рубку 303 деревьев. Вся срубленная древесина осталась в собственности государства и в дальнейшем ей распоряжался комитет по имуществу Курганской области», — отмечает Терентьев. В 2020 году Шумихинский суд оправдал Терентьева ввиду отсутствия состава преступления, но прокуратура обжаловала решение.

Ранее URA.RU писало, что сын главы КФХ — председатель Шумихинского районного общества охотников Иван Терентьев рассказал о незаконной охоте с участием прокуроров. Он вместе с охотинспектором департамента природных ресурсов составил протокол о нарушениях, жители района направляли письмо генпрокурору. В пресс-службе прокуратуры региона комментировали, что нарушений правил охоты не выявлено.

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