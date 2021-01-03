На прокуроров, которые охотились в Курганской области, пожаловались в Генпрокуратуру Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Шумихинского района (Курганская область) обратились с жалобой к Генпрокурору РФ Игорю Краснову. Они заподозрили двух сотрудников прокуратуры, один из которых прокурор Магаданской области Олег Седельников, в незаконной охоте. Копии документов обратившиеся направили также URA.RU.

«Согласно служебной проверке департамента природных ресурсов, нарушение правил охоты допустили прокурор Шумихинского района К.В. Буденовских и прокурор Магаданской области О.В. Седельников. Прошу вас провести проверку», — говорится в письме Краснову, которое подписали семь человек.

В документах департамента природных ресурсов (имеются в ред.) говорится, что Седельников нарушил правила охоты — осуществил добычу зайца-беляка, не имея разрешения. В ходе служебной проверки установлено, что Седельников — сотрудник прокуратуры.

Группу охотников, незаконно отстрелявших животных, задержали в Шумихинском районе 18 ноября 2020 года. Убито было 9 косуль, три из них оказались неоформленными. «Это 100% нарушение. Лицензии должны быть закрыты до транспортировки туш», — пояснил URA.RU председатель Шумихинского общества охотников Иван Терентьев. Он вместе с охотинспектором департамента природных ресурсов Владимиром Неволиным составил протокол. Впоследствии егерь, как организатор охоты, взял всю вину на себя и уволился.

Авторы обращения в Генпрокуратуру заявили о давлении. Отца председателя общества Сергея Терентьева два года судят якобы за вырубку деревьев. «Выдел в лесу в сохранности, но госорганы грозят затянуть дело. Хотят, чтобы о нарушениях правил охоты не стало известно, и чтобы избежать ответственности», — пояснил Терентьев-старший.

В пресс-службе прокуратуры Курганской области URA.RU ранее комментировали, что нарушений правил охоты не выявлено. Телефона Седельникова, до 2019 года занимавшего пост первого зампрокурора Курганской области, в распоряжении редакции нет. В пресс-службу правительства направлен запрос. Там пообещали прокомментировать позднее.

Жители Шумихинского района пожаловались на прокуроров в Генпрокуратуру Фото обращения предоставлено инициаторами обращения