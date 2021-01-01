В Шумихинском районе охотовед обнаружил незаконную добычу животных Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Группу охотников, незаконно отстрелявших животных, задержали в Шумихинском районе (Курганская область). Егерь, признавший вину, уволился. В списке охотников числились прокуроры. Об инциденте URA.RU рассказал председатель Шумихинского районного общества охотников Иван Терентьев.

«В этот день [18 ноября 2020 года] мы с охотинспектором департамента природных ресурсов [Владимиром Неволиным] выехали в рейд. Услышали выстрелы. Когда подъехали при нас производилась вся охота. Они отстреляли 2 зайцев, 4 косуль и 2 косуль ранили», — пояснил Терентьев. В доказательство он предоставил документы, которые были составлены на месте происшествия. В списке охотников были указаны прокуроры.

По факту группа охотников отстреляла 9 косуль. 3 из них оказались не оформленными — лицензии не были закрыты. «Была закрыта одна лицензия на прокурора, хотя в машине лежали три разделанных туши. Это 100% нарушение. Лицензии, согласно закону, должны быть закрыты до транспортировки и разделки туш», — уточнил председатель.

Разрешений на отстрел зайцев у добывших их охотников и вовсе не было. Документы имели другие люди, не стрелявшие в зверей. «Присутствовал егерь, у которого были разрешения, они быстренько доделали бумаги, и закрыли тех косуль, которых отстреляли при охотоведе. Тут нарушений нет, раз были бумаги. А те туши, которые были в машине — незаконны и два зайца. Егерь вину признал, оплатил все нарушения и уволился», — отметил Терентьев.

В пресс-службе прокуратуры Курганской области агентству прокомментировали, что по материалам департамента природных ресурсов проведена проверка. Нарушений правил охоты не выявлено. Охотовед Неволин комментировать что-либо отказался. В пресс-службе правительства пообещали предоставить информацию позднее.

Охотники в Шумихинском районе передвигались на трех автомобилях УАЗ Фото предоставлено Иваном Терентевым