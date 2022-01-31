В «Автостате» назвали машины, которые можно купить за миллион

01 февраля 2022 в 01:03 Размер текста - 17 +

Темпы подорожания автомобилей будут снижаться Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В пределах одного миллиона рублей можно приобрести некоторые модели автомобилей Lada, Chevrolet, Renault, Hyundai и Kia. Об этом URA.RU сообщил руководитель пресс-службы аналитического агентства «Автостат» Азат Тимерханов. «Если рассматривать новые автомобили, то в пределах миллиона рублей можно приобрести все модели и модификации семейств Lada Granta и Lada Niva Legend. Из новых иномарок полностью укладываются в этот диапазон цены на Chevrolet Cobalt, Nexia и Spark. У семейств Lada Vesta, XRAY и Largus часть комплектаций стоит уже более одного миллиона. То же самое относится и к Lada Niva Travel, Renault Logan и Sandero. У корейских Hyundai Solaris, Kia Picanto и Rio только начальные одна—две комплектации оцениваются ниже этой отметки», — сказал Азат Тимерханов. В «Автостате» отметили, что на вторичном рынке представлено гораздо больше подходящих моделей. «К тому же на их стоимость влияет и год выпуска. Поэтому можно привести лишь отдельные примеры средних цен по конкретным моделям. Так, имея один миллион рублей, вы можете купить Lada Vesta SW, Renault Logan, Volkswagen Polo — все в возрасте трех лет. Среди пятилетних машин за эти деньги будут доступны Kia Rio, Hyundai Solaris, Ford Focus, а из семилетних — Renault Duster, Kia Ceed, Skoda Octavia», — рассказали в аналитическом агентстве. Согласно их данным, рост цен на рынке продолжится. «На сколько именно, пока говорить рано, но с уверенностью можно судить, что этот рост будет двузначным, то есть не менее 10%», — добавили в пресс-службе. Генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль считает, что цены на автомобили не будут расти глобальными темпами, как в 2021 году: «Если по итогам 2022 года прайсы на новые авто увеличатся на 10%, это уже будет неплохо». Он подчеркнул, что уже в январе сразу несколько производителей подняли цены. «Renault Duster увеличился в стоимости на 10,6% — до 1 147 000 рублей, Kia K5 подорожала на 3,7%, до 1 954 900 рублей, Hyundai Creta — на 4,8%, до 1 299 000 рублей, Volkswagen Polo — на 0,09%, до 1 033 900 рублей, Mazda CX-5 — почти на процент, до 1 952 000 рублей, стоимость Toyota RAV-4 в январе составила 2 169 000 рублей, увеличившись на 2,3%», — заявил собеседник URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В пределах одного миллиона рублей можно приобрести некоторые модели автомобилей Lada, Chevrolet, Renault, Hyundai и Kia. Об этом URA.RU сообщил руководитель пресс-службы аналитического агентства «Автостат» Азат Тимерханов. «Если рассматривать новые автомобили, то в пределах миллиона рублей можно приобрести все модели и модификации семейств Lada Granta и Lada Niva Legend. Из новых иномарок полностью укладываются в этот диапазон цены на Chevrolet Cobalt, Nexia и Spark. У семейств Lada Vesta, XRAY и Largus часть комплектаций стоит уже более одного миллиона. То же самое относится и к Lada Niva Travel, Renault Logan и Sandero. У корейских Hyundai Solaris, Kia Picanto и Rio только начальные одна—две комплектации оцениваются ниже этой отметки», — сказал Азат Тимерханов. В «Автостате» отметили, что на вторичном рынке представлено гораздо больше подходящих моделей. «К тому же на их стоимость влияет и год выпуска. Поэтому можно привести лишь отдельные примеры средних цен по конкретным моделям. Так, имея один миллион рублей, вы можете купить Lada Vesta SW, Renault Logan, Volkswagen Polo — все в возрасте трех лет. Среди пятилетних машин за эти деньги будут доступны Kia Rio, Hyundai Solaris, Ford Focus, а из семилетних — Renault Duster, Kia Ceed, Skoda Octavia», — рассказали в аналитическом агентстве. Согласно их данным, рост цен на рынке продолжится. «На сколько именно, пока говорить рано, но с уверенностью можно судить, что этот рост будет двузначным, то есть не менее 10%», — добавили в пресс-службе. Генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль считает, что цены на автомобили не будут расти глобальными темпами, как в 2021 году: «Если по итогам 2022 года прайсы на новые авто увеличатся на 10%, это уже будет неплохо». Он подчеркнул, что уже в январе сразу несколько производителей подняли цены. «Renault Duster увеличился в стоимости на 10,6% — до 1 147 000 рублей, Kia K5 подорожала на 3,7%, до 1 954 900 рублей, Hyundai Creta — на 4,8%, до 1 299 000 рублей, Volkswagen Polo — на 0,09%, до 1 033 900 рублей, Mazda CX-5 — почти на процент, до 1 952 000 рублей, стоимость Toyota RAV-4 в январе составила 2 169 000 рублей, увеличившись на 2,3%», — заявил собеседник URA.RU.