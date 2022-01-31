Материнский капитал и ряд пособий выросли на 8,4%

01 февраля 2022 в 05:21 Размер текста - 17 +

Изменения вступили в силу 1 февраля 2022 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Материнский капитал в России и другие социальные выплаты проиндексированы с 1 февраля на 8,4% по уровню инфляции. Об этом стало известно из постановлений Минтруда. Размер маткапитала на первого ребенка с 1 февраля увеличен до 524,5 тыс. рублей, на второго — до 693,1 тыс. рублей, если семья не получала ее на первого ребенка. В противном случае родители получат 168,6 тыс. рублей. Кроме того, на 8,4% вырастет ряд детских пособий, которые выплачиваются Фондом социального страхования (ФСС). Размер единовременного пособия при рождении ребенка увеличится с 18 886,32 рублей до 20 472,77 рублей. Что касается тех, кто вышел на пенсию, средний размер страховой выплаты по старости составит 18 984 рубля. Прибавка к страховой пенсии по старости после индексации на 8,6% в среднем составит 1,5 тыс. рублей. Согласно указу президента РФ Владимира Путина, с 1 февраля начнут действовать штрафы для предприятий, у которых до сих пор нет систем контроля за источниками выбросов загрязняющих веществ. Повысятся штрафы за немаркированный табак и алкоголь. Также с 1 февраля вступит в силу закон о пожизненном заключении для педофилов. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Материнский капитал в России и другие социальные выплаты проиндексированы с 1 февраля на 8,4% по уровню инфляции. Об этом стало известно из постановлений Минтруда. Размер маткапитала на первого ребенка с 1 февраля увеличен до 524,5 тыс. рублей, на второго — до 693,1 тыс. рублей, если семья не получала ее на первого ребенка. В противном случае родители получат 168,6 тыс. рублей. Кроме того, на 8,4% вырастет ряд детских пособий, которые выплачиваются Фондом социального страхования (ФСС). Размер единовременного пособия при рождении ребенка увеличится с 18 886,32 рублей до 20 472,77 рублей. Что касается тех, кто вышел на пенсию, средний размер страховой выплаты по старости составит 18 984 рубля. Прибавка к страховой пенсии по старости после индексации на 8,6% в среднем составит 1,5 тыс. рублей. Согласно указу президента РФ Владимира Путина, с 1 февраля начнут действовать штрафы для предприятий, у которых до сих пор нет систем контроля за источниками выбросов загрязняющих веществ. Повысятся штрафы за немаркированный табак и алкоголь. Также с 1 февраля вступит в силу закон о пожизненном заключении для педофилов.