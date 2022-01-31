Материнский капитал и ряд пособий выросли на 8,4%

Материнский капитал в России и другие социальные выплаты проиндексированы с 1 февраля на 8,4% по уровню инфляции. Об этом стало известно из постановлений Минтруда.
Размер маткапитала на первого ребенка с 1 февраля увеличен до 524,5 тыс. рублей, на второго — до 693,1 тыс. рублей, если семья не получала ее на первого ребенка. В противном случае родители получат 168,6 тыс. рублей. Кроме того, на 8,4% вырастет ряд детских пособий, которые выплачиваются Фондом социального страхования (ФСС). Размер единовременного пособия при рождении ребенка увеличится с 18 886,32 рублей до 20 472,77 рублей.
Что касается тех, кто вышел на пенсию, средний размер страховой выплаты по старости составит 18 984 рубля. Прибавка к страховой пенсии по старости после индексации на 8,6% в среднем составит 1,5 тыс. рублей.
Согласно указу президента РФ Владимира Путина, с 1 февраля начнут действовать штрафы для предприятий, у которых до сих пор нет систем контроля за источниками выбросов загрязняющих веществ. Повысятся штрафы за немаркированный табак и алкоголь. Также с 1 февраля вступит в силу закон о пожизненном заключении для педофилов.
Материнский капитал в России и другие социальные выплаты проиндексированы с 1 февраля на 8,4% по уровню инфляции. Об этом стало известно из постановлений Минтруда. Размер маткапитала на первого ребенка с 1 февраля увеличен до 524,5 тыс. рублей, на второго — до 693,1 тыс. рублей, если семья не получала ее на первого ребенка. В противном случае родители получат 168,6 тыс. рублей. Кроме того, на 8,4% вырастет ряд детских пособий, которые выплачиваются Фондом социального страхования (ФСС). Размер единовременного пособия при рождении ребенка увеличится с 18 886,32 рублей до 20 472,77 рублей. Что касается тех, кто вышел на пенсию, средний размер страховой выплаты по старости составит 18 984 рубля. Прибавка к страховой пенсии по старости после индексации на 8,6% в среднем составит 1,5 тыс. рублей. Согласно указу президента РФ Владимира Путина, с 1 февраля начнут действовать штрафы для предприятий, у которых до сих пор нет систем контроля за источниками выбросов загрязняющих веществ. Повысятся штрафы за немаркированный табак и алкоголь. Также с 1 февраля вступит в силу закон о пожизненном заключении для педофилов.