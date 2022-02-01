Власти предложили выплачивать часть маткапитала деньгами

01 февраля 2022 в 13:28 Размер текста - 17 +

Россиянам выплатят неиспользованные остатки маткапиталов Фото: Денис Моргунов © URA.RU Счетная палата предложила разово выплатить россиянам части материнских капиталов. Речь идет о неиспользованных остатках, которые остались на счетах после ежегодной индексации средств. Об этом рассказал аудитор Счетной палаты Сергей Штогрин. «У 858 тысяч человек образовались остатки на счетах — у кого пять тысяч, у кого 10 тысяч, у кого-то 25 тысяч. И у некоторых граждан они не востребованы 10 лет. Главное, что Пенсионный фонд не обязан информировать людей, что у них эти остатки есть, и только тратит деньги на администрирование этих счетов и каждый год их индексирует», — передает слова чиновника «Парламентская газета». По словам Штогрина, остатки образовались после ежегодной индексации маткапитала с 1 января. Если женщина в декабре писала заявление о направлении средств маткапитала на конкретную цель, решении о перечислении денег принималось в январе, после индексации. При этом Пенсионный фонд обязан перечислить сумму, указанную в заявлении. Общая сумма остатков в 4,7 миллиарда рублей накопилась на счетах почти миллиона россиян. Счетная палата предложила разово выплатить россиянам эти средства и в дальнейшем, как только на счете появятся излишки из-за индексации, сразу перечислять их владельцам. В ведомстве эту идею поддержали, сказал аудитор. По его прогнозам, с 1 января 2023 года механизм такой выплаты будет отработан. С 1 февраля материнский капитал в России проиндексировали на 8,4%. Размер выплаты на первого ребенка власти увеличили до 524,5 тыс. рублей, на второго — до 693,1 тыс. рублей, — в случае, если семья не получала ее на первого ребенка. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Счетная палата предложила разово выплатить россиянам части материнских капиталов. Речь идет о неиспользованных остатках, которые остались на счетах после ежегодной индексации средств. Об этом рассказал аудитор Счетной палаты Сергей Штогрин. «У 858 тысяч человек образовались остатки на счетах — у кого пять тысяч, у кого 10 тысяч, у кого-то 25 тысяч. И у некоторых граждан они не востребованы 10 лет. Главное, что Пенсионный фонд не обязан информировать людей, что у них эти остатки есть, и только тратит деньги на администрирование этих счетов и каждый год их индексирует», — передает слова чиновника «Парламентская газета». По словам Штогрина, остатки образовались после ежегодной индексации маткапитала с 1 января. Если женщина в декабре писала заявление о направлении средств маткапитала на конкретную цель, решении о перечислении денег принималось в январе, после индексации. При этом Пенсионный фонд обязан перечислить сумму, указанную в заявлении. Общая сумма остатков в 4,7 миллиарда рублей накопилась на счетах почти миллиона россиян. Счетная палата предложила разово выплатить россиянам эти средства и в дальнейшем, как только на счете появятся излишки из-за индексации, сразу перечислять их владельцам. В ведомстве эту идею поддержали, сказал аудитор. По его прогнозам, с 1 января 2023 года механизм такой выплаты будет отработан. С 1 февраля материнский капитал в России проиндексировали на 8,4%. Размер выплаты на первого ребенка власти увеличили до 524,5 тыс. рублей, на второго — до 693,1 тыс. рублей, — в случае, если семья не получала ее на первого ребенка.