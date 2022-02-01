01 февраля 2022

В России за два месяца взлетели цены на билеты за границу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аэропорт Шереметьево, терминал
Цены на авиабилеты увеличились на 6-10% Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В зимний период стоимость пассажирских перелетов резко увеличилась на 6-10% из-за ослабления рубля. Это следует из данных о внутреннем курсе Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

Авиабилеты по зарубежным направлениям с начала зимы автоматически подорожали на 6-10% из-за ослабления рубля. Это связано с курсом IATA. В России он привязан к официальному курсу Центрального банка. Данный показатель меняется еженедельно, передают «Известия». По словам младшего партнера Bain&Company Сергея Зайцева, цена на международные билеты номинируется в валюте, а тариф в рублях формируется на базе курсов IATA.

Другой источник сообщил, что тарифы на международных рейсах зависят от курса рубля, так как у перевозчиков есть валютные расходы. При снижении курса падает цена и наоборот. Сейчас действует такая арифметика, что за каждый билет ценой в 100 евро туристу нужно будет заплатить дополнительно 500 рублей, а за каждые 100 долларов — 700 рублей.

Турэксперты рассказали, что несмотря на недавно начавшуюся пятую волну коронавируса россияне не отказываются от туров как по стране, так и за границу. По словам вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрия Барзыкина, путешественники «приспособились» к коронавирусным ограничениям, поэтому на принятие решений пандемия влияет уже не так, как раньше.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В зимний период стоимость пассажирских перелетов резко увеличилась на 6-10% из-за ослабления рубля. Это следует из данных о внутреннем курсе Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). Авиабилеты по зарубежным направлениям с начала зимы автоматически подорожали на 6-10% из-за ослабления рубля. Это связано с курсом IATA. В России он привязан к официальному курсу Центрального банка. Данный показатель меняется еженедельно, передают «Известия». По словам младшего партнера Bain&Company Сергея Зайцева, цена на международные билеты номинируется в валюте, а тариф в рублях формируется на базе курсов IATA. Другой источник сообщил, что тарифы на международных рейсах зависят от курса рубля, так как у перевозчиков есть валютные расходы. При снижении курса падает цена и наоборот. Сейчас действует такая арифметика, что за каждый билет ценой в 100 евро туристу нужно будет заплатить дополнительно 500 рублей, а за каждые 100 долларов — 700 рублей. Турэксперты рассказали, что несмотря на недавно начавшуюся пятую волну коронавируса россияне не отказываются от туров как по стране, так и за границу. По словам вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрия Барзыкина, путешественники «приспособились» к коронавирусным ограничениям, поэтому на принятие решений пандемия влияет уже не так, как раньше.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...