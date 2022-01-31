Турэксперты: россияне игнорируют пятую волну COVID

01 февраля 2022 в 02:41 Размер текста - 17 +

Несмотря на новый штамм «Омикрон», российские туристы продолжают путешествовать Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Несмотря на пятую волну коронавируса из-за распространения нового штамма «Омикрон», россияне скупают билеты, чтобы отправиться в путешествие. Этим поделились эксперты рынка. «Россияне не отказываются от туров как по стране, так и за границу, несмотря на распространение штамма „Омикрон“. Продажа поездок идет в обычном режиме. На спрос влияют и сравнительно низкие цены на авиабилеты — авиакомпании устраивают распродажи», — сообщил «Известиям» Юрий Барзыкин. По его словам, начало сезона нельзя назвать провальным, так как происходит умеренный динамический рост. Эксперт считает что путешественники «приспособились», поэтому на принятие решений пандемия влияет уже не так, как раньше. Кроме того, россияне активно прививаются и им доступно больше стран, чем в 2021-м году. Также Юрий Барзыкин объяснил всплеск продаж туров тем, что многих перевели на удаленку. Вице-президент отметил, что кто-то на это время предпочитает куда-нибудь уехать. В компании «Интурист» рассказали, что «зимнее направление номер один у россиян» — Египет. Власти страны не стали усложнять требования по въезду в связи с «Омикроном» — там достаточно предъявить ПЦР-тест или тест на антитела или сертификат о вакцинации «Спутником V». Кроме того, многие туристы выбирают Дубай, Доминикану, Миксику, Кубу и Венесуэлу. В пресс-службе «Туту.ру» сообщили, что привитые вакциной «Спутник V» могут поехать в Австралию, Азербайджан, Грецию, Кипр и ряд других стран. В списке также оказались олгария, Австралия, Малайзия, Бразилия, Вьетнам, Доминикана, Египет, Зимбабве, Израиль, Индия и другие страны. Признают все российские вакцины: Босния и Герцеговина, Азербайджан, Эстония, Венгрия, Куба, Эстония. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Несмотря на пятую волну коронавируса из-за распространения нового штамма «Омикрон», россияне скупают билеты, чтобы отправиться в путешествие. Этим поделились эксперты рынка. «Россияне не отказываются от туров как по стране, так и за границу, несмотря на распространение штамма „Омикрон“. Продажа поездок идет в обычном режиме. На спрос влияют и сравнительно низкие цены на авиабилеты — авиакомпании устраивают распродажи», — сообщил «Известиям» Юрий Барзыкин. По его словам, начало сезона нельзя назвать провальным, так как происходит умеренный динамический рост. Эксперт считает что путешественники «приспособились», поэтому на принятие решений пандемия влияет уже не так, как раньше. Кроме того, россияне активно прививаются и им доступно больше стран, чем в 2021-м году. Также Юрий Барзыкин объяснил всплеск продаж туров тем, что многих перевели на удаленку. Вице-президент отметил, что кто-то на это время предпочитает куда-нибудь уехать. В компании «Интурист» рассказали, что «зимнее направление номер один у россиян» — Египет. Власти страны не стали усложнять требования по въезду в связи с «Омикроном» — там достаточно предъявить ПЦР-тест или тест на антитела или сертификат о вакцинации «Спутником V». Кроме того, многие туристы выбирают Дубай, Доминикану, Миксику, Кубу и Венесуэлу. В пресс-службе «Туту.ру» сообщили, что привитые вакциной «Спутник V» могут поехать в Австралию, Азербайджан, Грецию, Кипр и ряд других стран. В списке также оказались олгария, Австралия, Малайзия, Бразилия, Вьетнам, Доминикана, Египет, Зимбабве, Израиль, Индия и другие страны. Признают все российские вакцины: Босния и Герцеговина, Азербайджан, Эстония, Венгрия, Куба, Эстония.