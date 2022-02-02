Путину доложат об обращении Венедиктова из-за угроз Кадырова СМИ

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Интервью с Алексеем Венедиктовым. Екатеринбург , венедиктов алексей
Алексей Венедиктов написал обращение к Владимиру Путину Фото:

Президенту России Владимиру Путину доложат об обращении главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова, который обратил внимание президента на слова главы Чеченской республики Рамзана Кадырова о журналистах. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Мы обратили внимание на это, что вы обратились к президенту. Об этом обращении сегодня доложат Путину», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.

Ранее Рамзан Кадыров назвал террористкой журналистку «Новой газеты» Елену Милашину. После этого «Новая газета» обратилась к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой возбудить уголовное дело из-за слов Кадырова. Алексей Венедиктов выразил солидарность с журналистами и попросил Владимира Путина вмешаться в эту ситуацию.

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Президенту России Владимиру Путину доложат об обращении главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова, который обратил внимание президента на слова главы Чеченской республики Рамзана Кадырова о журналистах. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Мы обратили внимание на это, что вы обратились к президенту. Об этом обращении сегодня доложат Путину», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU. Ранее Рамзан Кадыров назвал террористкой журналистку «Новой газеты» Елену Милашину. После этого «Новая газета» обратилась к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой возбудить уголовное дело из-за слов Кадырова. Алексей Венедиктов выразил солидарность с журналистами и попросил Владимира Путина вмешаться в эту ситуацию.
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